Mali : Digitalisation : Ouagadougou, la capitale du numérique

Le coup d’envoi des travaux de la 19ème édition de la Semaine du numérique du Burkina Faso a été donné hier en présence de notre ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène

Aucun pays ne peut, aujourd’hui, assurer sa croissance économique sans le concours des technologies de l’information et de la communication. Les outils du numérique deviennent ainsi incontournables dans le développement durable des nations. Au Burkina Faso, la transition numérique est en marche : l’administration se modernise et se rapproche des populations, des services financiers sont plus accessibles, le paiement électronique et les Fin tech se positionnent au cœur de cette transition.

C’est dans ce cadre qui se respecte depuis hier au Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), les travaux de la 19ème édition de la Semaine du numérique sous le thème : « Transformation numérique et développement économique : enjeux des Fin Tech .»

Le Premier ministre du Burkina Faso Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux en présence de la ministre de la Transition numérique, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso, Dr Aminata Zerbo Sabane et des membres du gouvernement burkinabé .

Invité d’honneur de l’événement, le Mali est représenté par le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, accompagné d’une forte délégation composée des directeurs centraux et généraux département de son concerné. On notait également la présence du ministre de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou.

La rencontre s’attachera à faire la genèse et l’état des lieux de l’utilisation et de la contribution de la monnaie électronique au Burkina Faso et de proposer des perspectives pour les transactions transfrontalières dans l’espace AES. Quatre jours durant, les experts exposeront des thèmes sur les expériences du Mali et du Niger, ainsi que sur les perspectives des transactions transfrontalières sur la sécurité des transactions électroniques.

MALI, INVITÉ SPÉCIAL- Dans son intervention, le ministre Alhamdou Ag Ilyène s’est réjoui de l’honneur rendu au Mali en tant qu’invité spécial. Cela symbolise, selon lui, la qualité des relations séculaires et fraternelles qui unissent le Mali et le Burkina Faso. Les pays du Sahel ont décidé de mutualiser leurs ressources afin de faire face aux défis et menaces communs.

Les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) vivent aujourd’hui des situations difficiles et similaires qui seraient une réponse commune. La tribune telle la semaine du numérique constitue une opportunité pour consolider et booster les liens véritables séculaires et fusionnels entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui partagent tout dans la douleur comme dans la joie, a ajouté le ministre chargé de l’Économie. numérique.

Alhamdou Ag Ilyène a expliqué que la confédération des États du Sahel est dans une phase de rétablissement de pratiques de bonne gouvernance par la transparence et la redevabilité et cela grâce à une administration qui se modernise par les TIC. Pour lui, le numérique est une chance pour notre communauté. Il permettra de résoudre nos préoccupations dans le domaine de la création des emplois et d’améliorer le bien-être des populations, a précisé le ministre, ajoutant que notre pays s’est engagé à explorer, comprendre et exploiter toutes les opportunités qu’offrent. les outils du numérique.

Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration a rappelé l’engagement ferme et total du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta à opérationnaliser la digitalisation des moyens de paiement dont le le lancement officiel a été effectué le 19 juillet 2024 à Bamako. En outre, la Politique nationale de développement de l’économie numérique et la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) ont été adoptées. Toutes ces actions ont permis d’obtenir des résultats tangibles dans le domaine du développement des infrastructures et celui de l’accessibilité des services financiers et des Fin Tech.

Quant au ministre de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique du Niger, il a souligné que le thème « Transformation numérique et développement économique : enjeux des Fin Tech » cadre parfaitement avec les attributions de son département qui œuvre pour l’accessibilité. et l’utilisation des outils du numérique dans tous les secteurs.

Depuis des années, a précisé Sidi Raliou, des actions ont été menées au Niger comme la mise en place d’un secteur financier inclusif décentralisé, la création d’un village intelligent et d’une plateforme de commerce. Pour faciliter les échanges, il a préconisé la création d’une banque, d’une plateforme d’intégration dans le domaine de l’agriculture. En créant des conditions propices, a t-il poursuivi, nous pourrons faire de l’espace AES, un modèle de développement.

La ministre de la Transition numérique, des Postes et des communications électroniques, Dr Aminata Zerbo Sabane, a fait remarquer que dans le combat du développement, aucun secteur ne doit être laissé de côté. Le gouvernement du pays des hommes s’est engagé à faire des TIC, un levier de développement. Plusieurs initiatives, at-elle expliquées, ont été lancées dont l’adoption de la Stratégie nationale de développement de l’économie numérique.

La présente édition se tient dans un contexte mondial marqué par une adoption croissante des technologies financières (Fin Tech). Celles-ci transforment les secteurs économiques et financiers en offrant des solutions innovantes qui répondent aux besoins des populations, a ajouté le ministre burkinabè.

Envoyé spécial

Christiane DIALLO

