Vision 2040 de l’UEMOA et du plan stratégique IMPACT 2030 : Les acteurs impliqués s’en imprègnent

Du 13 au 14 mars 2025, s’est tenu à Azalaï hôtel de Bamako, les travaux de l’atelier national de vulgarisation de la Vision 2040 de l’UEMOA et du plan stratégique IMPACT 2030. Cette rencontre de haut niveau a réuni différents acteurs autours des priorités de l’UEMOA, la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef de Cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, Boureima Touré.

Face aux défis majeurs tels que les questions de la jeunesse, l’insécurité et les nouvelles dynamiques géopolitiques, l’UEMOA a élaboré une Vision prospective à l’horizon 2040 et un plan stratégique quinquennal (2025-2030) afin d’anticiper les évolutions et d’apporter des réponses adaptées, et ce pour une intégration harmonieux et un développement durable de la région. Ces documents, approuvés par la Commission de l’UEMOA, sont le fruit d’un processus inclusif ayant impliqué l’ensemble des organes et institutions spécialisées de l’Union y compris des acteurs de la société civile et autres structures concernées par le processus. Aussi, pour une meilleure vulgarisation desdits documents et leur appropriation effective et efficiente, des ateliers nationaux sont organisés à cet effet dans les huit États membres.

L’atelier de Bamako s’inscrit dans cette mouvance, il a réuni différents acteurs dont ceux de la délégation de la Commission de l’UEMOA, des représentants des organisations professionnelles et de la société civile, des représentants résident de la Commission de l’UEMOA au Mali ainsi que des secrétaires généraux et représentants des départements ministériels.

Le chef de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, Boureima Touré, dans son discours d’ouverture, a contextualisé la rencontre en mettant en avant les défis auxquels l’espace monétaire est confronté, ainsi que la nécessité d’y apporter des réponses adaptées et durables.

Il a aussi souligné la convergence des visions entre le Mali et l’UEMOA en matière de développement durable. Dans cette dynamique, il a rappelé que le Mali, à l’instar de la Commission de l’UEMOA, s’est doté d’une nouvelle vision à l’horizon 2063, assortie d’une Stratégie Nationale pour l’émergence et le développement durable (SNEDD 2024-2033). Et pour lui, ces documents de références du Mali sont parfaitement en phase avec la Vision 2024 de l’UEMOA et son plan stratégique 2025-2030, car les deux priorisent la transformation structurelle des économies.

Par ailleurs, M. Touré soutient que la Vision 2063 et la Stratégie Nationale pour l’Emergence et le Développement Durable 2024-2033 constituent un atout pour le Mali dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la Vision 2040 et du plan Stratégique 2025-2030 de l’UEMOA.

Le Commissaire en charge du Département des Politiques Économiques et de la Fiscalité intérieur, a partagé cette vision, soulignant la pertinence de l’atelier au regard des enjeux régionaux. Il a également orienté les réflexion vers des stratégies idoines à l’appropriation et la mise en œuvre rapide de la Vision 2040 et du plan IMPACT 2030 par tous les acteurs, car ces documents marquent une étapes décisive dans le développement économique et social de notre espace communautaire.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

