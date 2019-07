Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a pris part le 7 juillet 2019, au lancement officiel de l’opérationnalisation de la « Zone de libre échange africaine, ZLECAF ».

La cérémonie solennelle d’ouverture des travaux de lancement était présidée par le Président du Niger SEM Mahamadou Issoufou. C’était en présence d’une trentaine de Chefs d’Etat africains dont le président égyptien qui assure la présidence de l’UA et des Premières Dames d’Afrique , du système des Nations Unies , du Président de la Commission de l’Union Africaine, au Palais des Congrès de Niamey .

Le projet a pu se concrétiser grâce à la volonté politique, et à une grande détermination des dirigeants africains pour en arriver à ce jour historique pour l’Afrique .

Ce sommet extraordinaire de Niamey 2019, est la consécration d’une grande avancée dans le sens de l’intégration de l’Afrique. Il participe à la mise en œuvre d’un certain nombres de programmes phares par l’Union Africaine dans la perspective Afrique 2063, un programme ambitieux qui se veut être celui de la consécration définitive et parfaite de l’unité de l’Afrique.

Malgré les grands défis sécuritaires, la réalisation de cette zone de libre échange apportera une grande stabilité et le développement au Continent Africain, il va permettre l’échange entre les pays africains avec un grand impact économique et social , création d’emplois , mobilité de la main-d’oeuvre entre autres .

Le Nigeria et le benin ont signé, et la Guinée équatoriale a ratifié, l’accord de participation à la ZELCAF. Ce qui augmentent le nombre de pays membres signataires à 55 entre Kigali 2018 et Niamey 2019, selon le Président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faky . Le Rendez-vous de Niamey a battu le record en terme de participation avec la présence de 27 Chefs d’Etat.

Sans son allocution d’ouverture , le Président de la Commission de l’Union africaine, en plaidant pour la paix , gage de tout développement a souligné « La zone de libre échange devient ainsi le plus grand espace commercial au monde » . Il évoquera également l’impact de la zone de libre échanges sur les populations africaines entre autres , la réalisation des infrastructures routières, ferroviaires , les ponts, les aéroports .

Pour le président du Niger, ” Notre Continent vit un moment décisif de son histoire avec le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce projet constitue un TOUT cohérent avec les autres plans et programmes de l’agenda 2063 de l’union africaine notamment le plan de développement des infrastructures en Afrique, le plan de développement industriel de l’Afrique, le plan de développement agricole de l’Afrique. L’agenda 2063 est en réalité une mise à l’échelle du continent des plans que nos gouvernements exécutent au niveau national.Réalisation de la vision de l’Afrique que nous voulons : « une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale”

Le Président de la République, avait à ses côtés trois membres du gouvernement, l’Ambassadeur du Mali auprès de l’Union Africaine , le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

