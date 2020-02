Le 29ème Sommet du Forum des chefs d’Etat et de gouvernement des pays participant au Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs (Maep), s’est tenu le 8 février 2020 au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba en Ethiopie. Notre pays à travers la personne du Dr. Ousmane M. Diallo, a été choisi comme membre du panel des éminentes personnalités du Maep au compte de l’Afrique de l’Ouest.

Le Sommet s’est penché entre autres sur l’évaluation par les Pairs de la République Arabe d’Egypte, sur l’évaluation ciblée concernant Djibouti et la Namibie, la prise de décisions sur les aspects administratifs du mécanisme et sur la nomination de nouveaux membres du panel des éminentes personnalités pour les différentes sous-régions du continent. Notre pays était en compétition avec la Côte d’Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et la Gambie.

Dr. Ousmane M. Diallo, ancien ministre et ancien Président de la Commission nationale de gouvernance (CNG-Maep) du Mali devient ainsi membre du panel des éminentes personnalités du MAEP au compte de l’Afrique de l’Ouest.

Le Mali est membre de ce mécanisme africain depuis sa création en 2003. Il a activement participé à tous les événements, il a été également évalué par les Pairs. C’est la première fois que notre pays, accède à une si haute responsabilité dans les instances du Maep. En fin 2019 lors de la réunion des ministres de la Cédéao à Abuja, Me Baber Gano, le ministre de l’Intégration africaine a réclamé et obtenu pour le Mali le poste de représentant permanent de la Cédéao au Burkina Faso, poste qu’occupe notre compatriote Tiéna Coulibaly, ancien ministre de l’Economie et des Finances.

Le Maep est une entité autonome de l’UA, jouissant de la personnalité juridique nécessaire à la pleine exécution de son mandat avec pour but principal de favoriser l’adoption de politiques, normes et pratiques qui conduisent à la stabilité politique, à une forte croissance économique, à un développement durable et inclusif, ainsi qu’à une intégration économique régionale et continentale accélérée, par le partage d’expériences et le renforcement des meilleures pratiques y compris la fourniture des données et des informations fiables et à jour.

Ibrahima Ndiaye

