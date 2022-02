Le nouveau président de l’Union africaine (UA), le chef de l’État sénégalais Macky Sall, a affirmé que l’Afrique est “plus que jamais décidée à prendre son destin en mains” en relevant les défis sanitaire, sécuritaire, économique, social et climatique.

De nombreux défis à relever

“Nos défis restent nombreux et pressants, qu’il s’agisse de la paix et de la sécurité, des changements anti constitutionnels de gouvernement, de la protection de l’environnement, de la santé et du développement économique et social “, a ajouté Macky Sall, relevant que “l’urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres, et la prise en charge des situations de crises internes”.