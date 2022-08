Le secrétaire général du Comité exécutif national du Syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (CEN SNESUP), Dr. Abdou Mallé, a adressé une lettre, le 09 août 2022, au secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé pour lui notifier qu’il est en très mauvaise posture pour demander l’annulation de l’arrêté d’intégration des 11 agents pris par Mme le ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, DIAWARA Aoua Paule DIALLO, le 22 février dernier.

Selon Dr. Abdou Mallé, la lettre du secrétaire général de l’UNTM du 03 août 2022 relative à l’annulation de l’Arrêté N°2022-0278/M1FPDS-SG-CNCFP du 22 février 2022 est « juridiquement mal pensée et syndicalement inacceptable » à cause de son cumul de fonctions avec la Présidence du Conseil Économique et Social et culture (CESC).

«Nous avons appris avec surprise et amertume votre demande d’annuler l’Arrêté N°2022-0278/MTFPDS-CNCFP du 22 février 2022 portant l’intégration dans la Fonction Publique de 11 agents contractuels de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, payés sur les budgets autonomes.

En effet, la revendication du SNESUP relative à l’intégration dans la Fonction Publique des travailleurs contractuels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique date de 12 ans (Protocole d’accord du 22 janvier 2010) », souligne la correspondance du secrétaire général du Comité exécutif national du Syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (CEN SNESUP), Dr. Abdou Mallé adressée, le 09 août 2022, au secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé.

Selon Dr. Mallé, les 11 agents constituent le dernier lot de 60 contractuels parmi les 502 travailleurs contractuels qui devaient intégrer la Fonction Publique conformément au Protocole d’accord du 18 mai 2017 entre le SNESUP et le Gouvernement du Mali. Il a fait savoir que 442 contractuels, premier lot, ont passé leur test d’aptitude professionnelle, le 14 septembre 2019. 32 agents, second lot, dit-il, ont passé leur test d’aptitude professionnelle, le 14 août 2021. « Nous savons que l’UNTM aussi a demandé l’intégration de certains agents de la santé dans la Fonction Publique.

Toutefois, nous estimons, camarade Secrétaire Général de I’UNTM, que vous êtes en très mauvaise posture pour demander l’annulation de l’arrêté d’intégration des 11 agents à cause de votre cumul de fonctions avec la Présidence du Conseil Économique et Social (institution du Mali) qui vous disqualifie de toute activité syndicale.

En conséquence, votre lettre du 03 août 2022 relative à l’annulation de l’Arrêté N°2022-0278/M1FPDS-SG-CNCFP du 22 février 2022 est juridiquement mal pensée et syndicalement inacceptable », a souligné Dr. Abdou Mallé.

A rappeler que le secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé, a adressé, le 03 août 2022, une correspondance à Mme le ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, DIAWARA Aoua Paule DIALLO pour lui demander d’annuler purement et simplement les arrêtés N°2022.0278/MTFPDS-SG-CNCFP DU 22 FEVRIER 2022 et N°2022-3266/MTFPDS.SG-DNFP-D1-3 du 26 JUILLET 2022. Selon Yacouba Katilé, ces deux arrêtés portant intégration et régularisation d’agents dans la fonction publique pris par la ministre du travail sont illégaux. « L’UNTM n’acceptera jamais pendant cette transition, le népotisme, le favoritisme… », a souligné le secrétaire général de la première et la plus grande centrale syndicale au Mali.

Aguibou Sogodogo

