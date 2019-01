A sa demande, le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a rencontré, hier, une délégation de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les points de revendication de l’UNTM afin de trouver des solutions. Après cette rencontre, la centrale syndicale est en passe de déposer, un nouveau préavis de grève de 5 jours.

C’est accompagné de plusieurs membres du gouvernement que le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a rencontré, à sa demande, une délégation de l’Union nationale des travailleurs du Mali(UNTM) conduite par son secrétaire général, Yacouba Katilé.

Au cours des échanges, le premier ministre a affirmé sa volonté de trouver des solutions aux doléances de l’UNTM. Soumeylou Boubèye Maïga a émis la volonté du gouvernement d’avoir une relation de confiance avec l’UNTM pour parvenir à des solutions. Il a reconnu un déficit de communication et d’échange entre les deux parties. Le chef du gouvernement a donné des orientations en vue de la satisfaction de certains points de revendication de l’UNTM. Il s’agit du traitement des compressés, de l’arrêté d’intégration, des primes et indemnités, de l’âge de départ à la retraite, du recrutement dans les secteurs prioritaires et de la grille salariale. Soumeylou Boubèye Maïga a également souhaité la mise en place d’une commission paritaire de suivi des futurs accords qui seront signés entre le gouvernement et l’UNTM.

Selon Yssouphi Maïga, secrétaire à l’organisation de l’UNTM, même si les orientations du Premier ministre vont dans le bon sens, l’Union nationale des travailleurs du Mali, reste dans le cadre logique des négociations entre les syndicats et le gouvernement. En d’autres termes, la centrale syndicale menace de déposer, dès ce jeudi 17 janvier 2019, un nouveau préavis de grève de 5 jours allant du 11 au 15 février 2019. Qu’est ce qui n’a pas marché ?

Est-ce une menace sur la tête du gouvernement à concrétiser les propos du Premier ministre?

Affaire à suivre

Abdrahamane Diamouténé

