Le torchon brûle entre l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et le gouvernement de transition. En cause, la non application par l’Exécutif des Accords du 05 février 2021. Lesquels ont mis fin à la grève de la principale centrale syndicale. Dans une missive, consultée par maliweb.net, datée du 09 mai adressée au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, l’UNTM exige des « dates précises proches de l’application de tous les accords ».

« Cette lettre est peut-être la dernière que l’on vous adresse », prévient l’UNTM qui commence à perdre patience face aux atermoiements du gouvernement de transition. Celui-ci, informe la missive, sous prétexte de la transition semble mettre sous le boisseau les dossiers relatifs aux travailleurs, les conventionnaires de l’Etat et les compressés et les retraités.

Dans ses conditions, souligne l’UNTM, parler de trêve est en fait une reconnaissance de la politique de collaboration, de trahison de la défense des intérêts des droits des travailleurs. Agacée, la principale centrale historique du Mali sort de sa réserve et dit ne plus être en mesure « de soutenir des mesures politiques et administratives qui ont semé désolation, morts alors que le train de vie générale des pouvoirs publics se maintient et se renforce ».

Cette correspondance de la principale centrale syndicale adressée au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, intervient quelques jours après qu’elle a envoyé une missive au Premier ministre dans laquelle elle lui fait des remontrances.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

