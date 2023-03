Mali : Le SYLTAE et le STMMEEIA lèvent leur mot d’ordre de grève

La Coalition des organisations syndicales du secteur des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine (SYLTAE et STMMEEIA) ont décidé ce samedi, de mettre fin à leur mouvement de grève d’une dizaine de jours, déclenché depuis le 22 février dernier. La Coalition l’a fait savoir à travers un communiqué, dans lequel elle invite l’ensemble des travailleurs du secteur à reprendre le service ce lundi 13 mars 2023.

Pour rappel, les syndicalistes avaient déposé 15 points de revendications sur la table des autorités parmi lesquels, on dénombre la relecture de deux décrets : l’un portant sur l’octroi d’une indemnité de prime mensuelle et l’autre sur une prime annuelle d’équipement. La question de ces deux primes avait fait l’objet d’un protocole d’entente, signé depuis le 19 octobre 2019, entre le ministère en charge des Affaires étrangères et les syndicats.

Le secrétaire général adjoint du SYLTAE, Abidine Haïdara, avait expliqué le bien-fondé des revendications par la nécessité de l’amélioration des conditions de travail. «Ce sont des difficultés liées à des conditions de travail», a souligné le syndicaliste, rappelant que des échanges ont déjà eu lieu sur les points de revendications. Malheureusement ces discussions du 15 au 21 février dernier, n’ont pas permis d’éviter l’arrêt de travail.

Au terme de la troisième phase du mouvement de grève, relève le communiqué, la Coalition dit vouloir s’acquitter de l’agréable devoir de reconnaissance à l’égard des travailleurs pour la mobilisation dont ils ont fait preuve pour leur cause commune, une cause dont la justesse n’est plus à démontrer. «En dépit des embûches, vous êtes restés stoïques en ayant à l’esprit que l’amélioration de nos conditions de vie et de travail doit transcender toutes autres considérations», indique le document.

Par ailleurs, la Coalition syndicale invite l’ensemble des travailleurs du secteur à reprendre le service ce lundi tout en sollicitant leur participation à une assemblée générale de restitution, le jeudi 16 mars prochain.

Souleymane SIDIBE

