Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces et la fédération nationale du pétrole, commerces assurances et banques réclament une hausse de salaires. Un préavis de grève de 48 heures (à compter du jeudi 24 octobre 2019) a commencé hier.

Le préavis de grève porte quatre points de revendications. La première est l’application immédiate de la transposition de 24,5 % correspondant aux taux d’augmentation de 20 % (2014), de 19,56 % (2019) moins les 15 % d’augmentation de 2018 soit 24,5 % et l’application de 11 % en 2011.

Par ailleurs, le Synabef revendique la cessation des paiements de la part patronale de l’Assurance maladie obligatoire (Amo) en attendant l’adhésion des travailleurs du secteur d’activité dont le projet est en étude. Le respect de la liberté syndicale (mutations illégales de syndicalistes) est l’une des préoccupations.

Le dernier point est l’application dans toutes les banques et assurances de la disposition conventionnelle et réglementaire sur la mise en place du fonds social et sa dotation (5 % du résultat net après l’impôt) avec un conseil d’administration et sa gestion par des membres du bureau syndical.

Après Seize longs jours de négociations, la partie syndicale n’a pas reçu une réponse de son patronat d’où la grève qui a commencé hier matin et qui est observée par toutes les banques et établissements financiers de la place.

Fatoumata Kané

