Travailleurs de l’Administration territoriale : Vers une grève de 360 heures à partir de lundi prochain

Les administrateurs civils et les travailleurs du ministère de l’Administration territoriale envisagent d’observer une grève de 360 heures (soit 15 jours) reconductibles, allant du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre prochain, si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Par ailleurs, ils comptent battre le pavé demain à Bamako pour demander la libération de deux de leurs collègues enlevés par les terroristes depuis plusieurs mois. Il s’agit du préfet de Gourma Rharous, Drissa Sanogo, et du sous-préfet de Farako (Cercle de Ségou), Ali Cissé.

Selon le communiqué cosigné par les syndicats des administrateurs civils et des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale qui rapporte l’information sur le préavis de grève, les revendications tournent également autour de l’octroi d’une prime de sujétion pour risques de 400.000 Fcfa aux administrateurs civils et aux membres du corps préfectoral. Ils demandent aussi l’octroi aux mêmes travailleurs d’une indemnité spéciale et d’une indemnité de résidence pour ceux qui «ne bénéficient pas de logement mis à disposition par l’État».

S’y ajoutent la majoration de la prime de fonction spéciale de 300% accordée au personnel des services du ministère de l’Administration territoriale, la fixation du nombre d’agents de sécurité affectés aux représentants de l’État et leur mise à disposition effective au plus tard le 30 octobre prochain, la prise en charge effective des salaires et accessoires des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du cadre de l’administration générale par le budget de l’État.

…………LIRE LA SUITE SUR LESSOR.SITE

Commentaires via Facebook :