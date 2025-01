À l’occasion de la célébration du 64ᵉ anniversaire de l’armée malienne, le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, a fait une annonce majeure : la création d’une industrie militaire nationale. Cette initiative vise à doter le Mali d’une capacité autonome de production d’armements et de munitions pour soutenir les Forces armées maliennes (FAMa) dans leurs opérations.

Dans un discours télévisé à la Nation, le président Goïta a souligné l’importance de cette initiative pour consolider les acquis opérationnels de 2024. « Le processus d’équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d’une industrie militaire », a-t-il déclaré. Il a précisé que les travaux en cours incluent l’installation d’unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, ainsi que la fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil. « Nous travaillons activement à la concrétisation de ce projet stratégique, qui renforcera notre autonomie et nos capacités de défense », a ajouté le chef de l’État, mettant en avant les efforts entrepris pour que le Mali devienne un acteur clé dans la sécurisation de la sous-région.

Pour rendre hommage aux militaires tombés au champ d’honneur, le président Goïta a aussi annoncé la construction d’un mémorial dédié à leur mémoire, dont la première pierre a été posée dès le lendemain des célébrations. « Ce monument symbolisera le sacrifice et le dévouement de nos vaillants soldats, qui ont donné leur vie pour la patrie », a-t-il affirmé.

Assimi Goïta a également salué le courage et l’engagement des FAMa dans leur lutte contre les forces obscurantistes qui tentent de déstabiliser le pays. Il a souligné que l’armée malienne, autrefois affaiblie et démoralisée, s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des populations.

Le président malien a profité de cette occasion pour réitérer son soutien à l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a décrit cette alliance comme « une vision d’unité retrouvée » pour faire face aux défis communs, notamment le terrorisme. « L’armée malienne ne combattra plus seule », a-t-il déclaré, insistant sur l’importance des partenariats stratégiques avec ses voisins. Selon lui, l’AES symbolise un renouveau dans la coopération militaire, permettant aux forces armées des trois pays de s’unir face aux menaces sécuritaires.

Madiassa Kaba Diakité

