Les Forces armées maliennes (FAMa) ont célébré le 20 janvier dernier leur 64e anniversaire. En dehors de l’imposant défilé et de l’acquisition de nouveaux équipements militaires à la hauteur du défi sécuritaire, on peut croire que le moral de nos troupes a été requinqué par le Général d’Armée Assimi Goïta qui a posé des actes de haute portée psychologique au bénéfice de ceux qui souffrent dans leur chaire et ceux qui sont tombés sur le champ de l’honneur pour que le Mali ne sombre pas entre les mains des puissances impérialistes et de leur horde de terroristes-mercenaires déguisés en jihadistes.

aL’un des temps forts de la célébration du 64e anniversaire de l’Armée malienne a sans doute été la visite du chef suprême des Armées à leur polyclinique. Avec une charge émotionnelle indescriptible, le Général d’Armée Assimi Goïta a ainsi sacrifié à une tradition marquant la solidarité de toute la nation envers les blessés de guerre. Il s’agit en effet de leur témoigner la reconnaissance de la patrie pour les services rendus à la nation.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Général Sadio Camara, il s’agit de «magnifier la bravoure du Soldat malien», de rappeler «les faits d’armes des Forces de Défense et de Sécurité» et de dégager «des perspectives éclairées». A son avis, cette visite du chef de l’Etat est un événement qui a plusieurs sens. D’une part, il permet aux chefs militaires d’être au plus près de leurs hommes et, d’autre part, de partager leur peine et leur joie. Le président de la Transition a partagé un repas avec les blessés de guerre à cette occasion pour leur témoigner toute la reconnaissance du peuple malien. Cette visite a été couronnée par une remise de décorations aux blessés de guerre.

Comme l’a commenté un citoyen engagé, «les héros de l’ombre ont ainsi reçu la lumière qu’ils méritent». Cette visite et ces médailles constituent une reconnaissance amplement méritée pour les militaires blessés aux combats, ceux qui ont payé de leur chair le prix de notre souveraineté territoriale; des hommes et des femmes marqués le plus souvent à vie à cause de leur courage à faire face à l’ennemi. Un autre acte de reconnaissance de la patrie, c’est la pose de la première pierre du Mémorial des militaires par le président Goïta. L’événement a eu lieu après la cérémonie de présentation du projet au chef suprême des Armées le jeudi 16 janvier 2025. Bâti sur un espace de plus de 10 hectares dans la zone de Kati, l’édifice abritera aussi le Musée des armées. Sa construction est prévue sur un délai de 24 mois sur financement du budget national.

Le président Assimi Goïta a également remis un chèque géant de plus de 7 milliards de francs CFA (7.514.380.200 F CFA) au ministre de la Défense et des Anciens combattants au profit des militaires tombés pour la patrie. Correspondant à dix années de salaires forfaitaires, ce montant​ sera distribué aux familles des soldats tombés sur le champ d’honneur. Bien plus qu’un «acte de réparation matérielle», a souligné le ministre Sadio Camara, «ce geste est une promesse, celle de ne jamais oublier les sacrifices consentis pour la patrie».

Dans le discours à la nation prononcé dans la soirée du 19 janvier 2025, le président Assimi Goïta a assuré que «la montée en puissance de notre armée, au cours des dernières années, est sans équivoque…». Ainsi, a-t-il indiqué, «c’est grâce à l’armée malienne que nous avons pu renverser la tendance en reprenant le contrôle de notre territoire, repousser les assauts des forces impérialistes et terroristes…».

«Grâce à la montée en puissance de nos FAMa et à la solidarité concrète avec nos voisins du Sahel au sein de l’AES (Alliance des Etats du Sahel), nous sommes prêts à relever les défis de demain», a déclaré le Général d’Armée Goïta. Même si elle n’est pas encore irréversible, la renaissance de l’Armée malienne est bien enclenchée. Et l’ennemi est en train de l’apprendre à ses dépens sur les différents fronts !

