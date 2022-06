Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a reçu, le lundi dernier à son département, les Chefs de délégation de la Croix-Rouge. Il s’agit du Chef de la délégation sortante, James Reynolds, et son successeur, Antoine Grand. Au menu de cette audience : le point sur la collaboration entre la Croix-Rouge et les forces de défense du Mali dans différents domaines dont la formation en Droit International Humanitaire (DIH). Durant le même jour, les deux personnalités de la Croix-Rouge ont été reçues aussi par le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra.

En fin de mission au Mali, le Chef de délégation sortant, James Reynolds, s’est réjoui des actions menées au cours de son séjour pour amener une protection en assistance aux populations affectées par le conflit dans le pays. Il s’agit notamment des projets en eau, en assistance aux personnes déplacées, les visites aux personnes privées de liberté et les services de soins.

A ses dires, la Croix-Rouge dispose de 3 équipes chirurgicales au Mali dans les hôpitaux étatiques qui soignent les personnes blessées par balles. Il s’est dit très ravi d’avoir fait des opérations réussies dans ces domaines. James Reynolds a souligné la nécessité d’une connaissance du DIH par les forces de défense maliennes, cela, afin que les civils maliens ne soient pas affectés par les opérations militaires.

Pour sa part, le nouveau chef de la délégation de la Croix-Rouge au Mali, Antoine Grand, a rappelé que son objectif est de continuer la mission que le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) fait au Mali depuis 30 ans. « Ma mission est de poursuivre les opérations en cours pour protéger et assister les victimes du conflit au Mali, plus précisément dans le Nord et le Centre du pays à travers nos bureaux à Tombouctou, Ménaka, Kidal et Mopti, dans le domaine médical, de l’eau, de l’assistance alimentaire », a-t-il souligné.

Après, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattant, les Chefs de délégation de la Croix rouge ont été reçus par le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra. C’était dans la salle de réunion de l’Etat-Major Général des Armées.

Le but de cette rencontre était de maintenir la bonne collaboration entre le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et les Forces Armées Maliennes dans le cadre de l’action humanitaire, ainsi que du programme de formation du CICR avec les FAMa.

James Reynolds a saisi l’occasion pour remercier le Chef d’Etat-Major Général des Armées pour sa franche collaboration durant son séjour. Il a également souligné l’importance de maintenir ce niveau de dialogue sur les sujets brûlants du pays.

Sidiki Dembélé

