Assimi Goita, le nouvel homme fort du Mali: Du canon et des chars sur les théâtres d’opérations militaires à la bureaucratie. 

La vie de chaque Homme répond à un métabolisme cyclique, comme mon père me le disait “personne ne peut détruire ou déconstruire ce que Dieu a déjà construit pour un Homme. Mais les réalités font partie des lois de la Nature”.

Assimi Goita est le patron des Forces spéciales maliennes. L’officier d’une quarantaine d’années est issu du Prytanée militaire de Kati, dans la banlieue de Bamako, qui forme les meilleurs éléments de l’armée et est également diplômé de l’Ecole inter-armes de Koulikoro, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Il était jusqu’ici le patron des Forces spéciales maliennes basées dans le centre du pays, une région en proie depuis 2015 à des violences djihadistes et intercommunautaires, ont indiqué des membres de son entourage, qui le disent “très rigoureux”.

Les militaires doivent être prudents pour être au service du Mali et non à leur service, comme ce fût le cas avec le CNRDRE. Les coups d’État sont le mal de l’Afrique. Quand un coup d’État a lieu, les administrateurs publics sans scrupule complotent, avec les militaires pour vider les caisses publiques de l’État, et ce, les militaires acceptent ce jeu de compromis et de compromissions pour se protéger contre les éventuelles représailles de la justice.

Ensuite, ils doivent faire énormément attention aux associations spontanées créées pour soutenir leurs actions par des machiavels et des opportunistes qui, souvent, les poussent à prendre des positions de vengeance en piétinant les lois et textes de la République, pour faire la chasse aux sorcières.

Chers militaires dès que vous voyez des opportunistes avec des associations spontanées de soutien à vos actions, il faudrait impérativement les mettre aux arrêts et les transférer à la justice qui est l’outil légal de répression.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

