Il y ‘a de cela quelques semaines, le Premier ministre, Choguel K Maïga était à Ségou dans le cadre de l’ouverture du festival sur le Niger. L’occasion était bonne pour lui d’évoquer les opérations militaires en cours au Centre du pays, précisément dans la région de Ségou où les Famas engrangent des succès.

En effet, dans son intervention forte appréciée par l’assistance, le PM a brillamment évoqué la situation sécuritaire dans le pays. Une situation marquée par une offensive généralisée des FAMas., Depuis plusieurs semaines, les forces armées maliennes mènent des opérations d’envergure contre les groupes djihadistes dans plusieurs régions du pays, plus précisément dans les localités du Centre. Le chef du gouvernement dira que ces opérations enregistrent des succès partout. Et Choguel K Maiga précise : « Ces succès sont obtenus grâce aux hommes et par la mise à disposition d’équipements aériens et terrestres. Et cela démontre si besoin le souci constant des plus hautes autorités du pays de préserver la vie des troupes engagées sur les différents théâtres d’opération à travers le pays. Aujourd’hui, l’armée malienne est en train d’être dotée de moyens pour accomplir sa mission de protection des personnes et de leurs biens et aussi de reconquête du territoire national». Aujourd’hui, les dernière svictoires enregistrée par les FAMAS dans la région de Mopti conforte les propos tenus par le Premier ministre à Ségou.

