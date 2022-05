Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a rendu visite le mardi 17 Mai 2022, aux stagiaires de l’Ecole de Guerre du Mali à Badalabougou. L’objectif de cette visite était de s’enquérir des conditions de vie et de travail des stagiaires et des cadres de ladite Ecole. La présentation de l’EGM, la visite des locaux et la signature du livre d’Or par le MDAC ont été les temps forts de cette visite.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara s’est dit très impressionné de l’évolution de la toute première Ecole de Guerre du Mali. Le ministre Sadio Camara a indiqué que les FAMa montent en puissance pour rétablir la sécurité sur l’ensemble du territoire national. Selon lui, nos hommes ont besoin de chefs à la hauteur qui les dirigent par l’exemple et par le talent.

Le Colonel Sadio Camara a noté que cette guerre se jouera le temps qu’il faut. Il a ensuite déclaré que commander c’est prévoir. Le MDAC a souligné que nous devons avoir des cadres qui sont intellectuellement capables de se projeter sur le long terme pour anticiper et préserver les intérêts de la nation. Il dit avoir également trouvé sur place un encadrement motivé et des stagiaires conscients de la situation sécuritaire du pays.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, les officiers stagiaires ont le devoir de se former pour mieux servir le Mali. Le Commandant de l’Ecole de Guerre du Mali, le Général de division Oumar Dao a déclaré que l’Ecole de Guerre du Mali a été créée le 29 septembre 2021. Il a noté que la mission globale comme tout organisme d’Enseignement Militaire Supérieur de Second Degré, est la formation des officiers supérieurs FAMa pour leur deuxième partie de carrière militaire Inter-armée multinationale.

Selon lui, cette Ecole a vocation de favoriser au Mali l’approche globale de résolution d’une crise. Le Commandant d’Ecole, le Général Oumar Dao a noté qu’il y a deux grandes Etudes envisagées notamment les Etudes Supérieures Interarmées de Défense, les Etudes Supérieures en Logistique Administration et Management. Le Général Oumar Dao a indiqué que la toute première Ecole de Guerre a débuté les cours le 29 Novembre 2021.

Source: Fama

