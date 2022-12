Le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, et ses hommes, étaient face à la presse pour faire l’état des lieux des activités menées par les FAMA en novembre 2022. Lors de cette conférence de presse, le directeur de la DIRPA a laissé entendre que l’armée est en train d’élaborer un plan de sécurisation pour les élections futures appelé « Tilékoura ». C’était dans la salle de conférence dudit service, le lundi 12 décembre 2022, en présence des hommes de médias.

« Les FAMA sont en train d’évoluer positivement », a déclaré d’entrée le colonel Dembélé. Selon lui, la pression est tellement montée sur les terroristes au centre qu’ils ont choisi maintenant de naviguer vers le sud et d’évoluer en petits groupes, tout en posant des EEI, en s’attaquant aux populations, et en s’inscrivant dans les enlèvements de personnes et de leurs biens pour mettre à dos les populations et les autorités. Malgré cet état de fait, l’armée continue sa traque dans le théâtre centre, à savoir les zones de la Région de Mopti, Ségou, Douentza, Boni, et celles de l’Est, à Kidal, Ménaka.

Il dira que beaucoup d’activités ont été menées sur le plan de recherche, d’exploitation de renseignements, et de neutralisation de terroristes. Par exemple, à Niono, dans le secteur de N’Daga-Wérè, dans la Commune rurale de Dogofri, 10 terroristes ont été neutralisés, 400 bœufs récupérés, 13 terroristes dits de guetteurs dans le cercle de Ségué ont été interpelés. Il en a été de même dans le cercle de Téninkou où des actions ont été menées.

Sur le théâtre Est (Kidal, Ménaka), des actions aériennes ont été menées pour repousser des attaques terroristes. Cela a fait dire le colonel Dembélé qu’il y a eu trop de pression sur nos avions, car en appui aérien, ils ont fait 75 sorties, 28 missions de reconnaissance. C’est pourquoi il dira que cette forte pression sur les avions demande de l’entretien, car avec cette surexploitation, les avions sont en train d’atteindre leur capacité, d’où la nécessité d’un retour à l’usine pour l’entretien.

Il a indiqué que les actions ont été éprouvantes pour nos avions, mais que cependant, elles ont permis de neutraliser 62 terroristes, de faire 122 interpellations, des destructions de beaucoup d’armement du côté ennemi dont 6 engins, de destruction de 3 bases terroristes. Il a déploré la perte de 9 FAMA et 8 blessés, pertes dues à la pose d’engins explosifs. Il n’a pas manqué de rappeler aussi les missions d’escortes et de sécurisations menées par des FAMA au moment des récoltes des populations. Le colonel a reconnu la recrudescence des attaques au mois de novembre, ce qui a conduit les FAMA également à intensifier leurs actions dans les zones des trois frontières et également dans les zones Bamako-Kati et Bamako-Kayes.

Selon lui, les FAMA continuent de mener des actions contre les poseurs de bombes. Le colonel Dembélé dira qu’il faut saluer l’autonomisation des FAMA qui peuvent aller aujourd’hui là où ils veulent pour traquer les terroristes malgré l’immensité du territoire. En termes d’activités au ministère de la défense, il a indiqué que le chef d’Etat Major général des Armées a fait des déplacements dans 5 régions militaires pour échanger avec les troupes et remonter leur moral.

Aux dires du directeur de la DIRPA, aucune action de démoralisation ne déroutera les FAMA dans leur mission de stabilisation et de sécurisation de notre territoire. Selon lui, les FAMA sont conscientes de la préservation des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire qui sont enseignés dans toutes les étapes de la formation. Selon le colonel Dembélé, les Forces de sécurité se sont toujours inscrites dans une dynamique du respect strict du DH et du DIH.

Il a, par ailleurs, rassuré de leur professionnalisme avec l’ouverture systématique d’enquêtes pour tous les cas d’exactions enregistrés.

Enfin, il a rassuré que les FAMA sont en train d’évoluer positivement depuis le départ de Barkhane et de Takuba, malgré l’immensité du territoire et sont en train d’élaborer un plan de sécurisation des élections appelé « Tilékoura »

Fakara Fainké

Commentaires via Facebook :