Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ould Mohammedine ; a présidé, le jeudi 27 juillet 2023, à la place d’armes de la Caserne Chef d’escadron Balla Koné, la cérémonie de sortie des officiers stagiaires de la 14e promotion de l’Ecole d’état-major de la gendarmerie et de la 25e du Cours supérieur de la gendarmerie. C’était en présence du chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra et de plusieurs chefs d’Etats-majors et directeurs de services.

ils sont désormais des officiers traitants, analystes et concepteurs capables d’animer un centre opérationnel interarmées au sein d’un Etat-major. Durant cinq mois, les 14 officiers stagiaires de la 14e promotion du diplôme d’Etat-major de la gendarmerie ont acquis et maitrisé la méthode de raisonnement générale, la méthode d’élaboration des ordres opérationnelles en matière de sécurité de maintien de la paix, tant dans un cadre national que multinationale. En plus des connaissances techniques et tactiques, les stagiaires du diplôme d’Etat-major ont aussi développé des qualités humaines nécessaires à un officier d’Etat-major. Cette 14e promotion compte neuf officiers stagiaires du Mali et cinq officiers stagiaires des pays frères du Sénégal, du Togo, du Burkina-Faso, de la Guinée Conakry et du Niger.

Quant à la 25e promotion du Cours supérieur de la gendarmerie, elle a reçu, durant dix mois, une formation axée sur les principes généraux d’exécution du service, une formation juridique de commandement opérationnel, les méthodes de réaction et la formation de directeur d’enquête entre autres. Ils sont au total 20 officiers composés de 5 officiers africains des pays amis dont 1 du Burkina-Faso, 1 du Niger, 1 du Togo et 2 de la Guinée Conakry ainsi que 15 nationaux. Le commandant des écoles et des centres de formation de la gendarmerie, le colonel Moutian Philémon Diarra, a tout d’abord félicité les 34 officiers pour le haut niveau auquel ils sont parvenus après de dures épreuves. Il a déclaré que les connaissances acquises au sein de l’école leur permettront de surmonter les difficultés auxquelles ils feront face dans leurs nouvelles responsabilités.

Le colonel Diarra les a donc exhortés à exercer leurs futures responsabilités en ayant toujours pour objectif majeur d’obtenir la confiance des populations. Il a enfin remercié les partenaires de l’Ecole, les instructeurs et la hiérarchie pour le soutien dans l’exécution des programmes de formation.

Le porte-parole des stagiaires, le commandant Djibrilla Maïga, a saisi cette opportunité pour témoigner aux commandements de la gendarmerie leur satisfecit pour cette initiative salutaire. Avant de les rassurés de leur ferme engagement à mettre en pratique les connaissances acquises et à relever les défis professionnels, grâce à la science et à l’expérience qu’ils ont bien voulu partager avec eux.

Pour le directeur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Koné, la réussite de ces formations relève de l’engagement et de la disponibilité du commandement des écoles, des instructeurs civils et militaires et aussi de l’appui constant du personnel de soutien, à savoir le personnel médical, le personnel en charge de l’alimentation et des autres commodités. Avant d’inviter les stagiaires à poursuivre la quête permanente de l’excellence, à travers la remise en cause perpétuelle de leur savoir-faire et être.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ould Mohammedine a félicité tout le personnel qui s’est impliqué pour la qualité des cours dispensés. Il a également invité les récipiendaires à mettre ces connaissances au service de leur peuple. Le général Mohammedine a demandé aux stagiaires étrangers d’être les ambassadeurs du Mali auprès de leur pays respectif.

Enfin, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a affirmé que notre pays est une référence en matière de formation des militaires à tous les niveaux.

Il convient de noter que le chef d’Escadron Michel Poudiougou du Mali a été le major de la 14e promotion du diplôme d’Etat-major de la gendarmerie avec une moyenne 16,36 et le lieutenant Brahima Coulibaly du Mali a également le major de la 25e promotion du Cours supérieur de la gendarmerie avec 15,30.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :