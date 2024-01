Mali : 63è anniversaire de l’Armée : Sous le signe de la reconquête de l’intégrité territoriale

La cérémonie organisée, samedi dernier, à la Place d’armes du 34è Régiment du génie militaire, a été marquée par des décorations, la remise de chèques et un défilé

Les festivités du 63è anniversaire de l’armée malienne ont eu lieu samedi à la Place d’armes du 34è Régiment du génie militaire sous la présidence du chef de l’état, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie a réuni autour du chef suprême des Armées, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw, les membres du gouvernement et la hiérarchie militaire au grand complet.

Cette commémoration intervient dans un contexte particulier. En effet, l’année dernière, à la même période, la principale préoccupation des Maliens était le retour de la sécurité et de la stabilité dans notre pays. À ce jour, avec le leadership du chef de l’État et l’engagement des Forces de défense et de sécurité, ainsi que le soutien du peuple malien, il y a un retour relatif de la sécurité après le départ de la force française Barkhane et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

En outre, les festivités de ce 63è anniversaire ont eu lieu alors que les FAMa sont de retour à Kidal depuis le 14 novembre dernier. Elles ont signé leur retour dans cette ville épicentre de toutes les rebellions que le pays a connues depuis l’indépendance, après plus de 11 ans d’absence. Cela marque son retour dans le giron du Mali.

La cérémonie organisée à la Place d’armes du 34è Régiment du génie militaire a été marquée par des décorations à titre posthume de la médaille du Mérite national, des décorations de la Croix de la valeur militaire, de la médaille du Mérite militaire, de la Médaille de sauvetage et de la Médaille des blessés.

Un autre fait marquant de l’événement a été la remise par le chef de l’État, d’un chèque géant de 6,6 milliards de Fcfa représentant le montant général des indemnités forfaitaires de 10 ans de salaires des soldats tombés sur le théâtre d’opérations. Mais aussi la remise de chèques individuels aux ayants droit de ces soldats. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire et la parade de la flotte de l’Armée de l’air.

Dans une interview accordée à la presse, le président de la Transition a rendu hommage à Modibo Keïta et à ses compagnons qui furent les artisans de la création de l’Armée malienne. Il a salué aussi la mémoire des militaires tombés au champ d’honneur et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l’État a pris l’engagement de tout faire pour que les otages militaires et civils puissent recouvrer très rapidement leur liberté.

Le président Goïta a dit placer cette commémoration sous le signe d’une mission accomplie: celle de la reconquête de l’intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national. «Nous avons fait le plus difficile maintenant il reste le plus dur qui est la stabilisation du pays», a-t-il reconnu. Et pour cela, il a soutenu qu’il faut la synergie d’action de plusieurs acteurs.

Selon lui, les Forces armées et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation mais il faut l’implication des légitimités traditionnelles, de nos chefs de village, coutumiers, religieux. Il dira que c’est dans ce cadre qu’est initié le dialogue inter-Maliens pour réconcilier les cœurs et les esprits. Le chef de l’état a, enfin, salué le peuple malien pour sa résilience et les FAMa pour leur engagement patriotique et leur détermination qui ont permis la libération des territoires sous occupation des terroristes.

