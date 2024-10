Le 16 octobre dernier, à la suite du Conseil des Ministres tenu à Koulouba, plusieurs officiers supérieurs de l’Armée malienne notamment les actuels dirigeants de la Transition ont été élevés à des grades supérieurs. Parmi les gradés, l’actuel Chef de l’Etat, le désormais General d’Armée Assimi Goita. De même que le Président du CNT Malick Diaw, des Ministres Sadio Camara, Ismail Wagué et Abdoulaye Maiga et le Chef du Service des Renseignements, Modibo Koné qui ont été élevés au grade du « Général ». Des nominations saluées par plusieurs entités de la classe politique et de la société civile notamment le Parti « Demain c’est Aujourd’hui » de Souleymane Dembélé qui salue cette décision qui s’inscrit selon lui dans la dynamique de consolidation de la paix et du renforcement des capacités de la défense nationale.

Dans son Communiqué relatif à la promotion des cinq Colonels au Grade du « General », le Parti « Demain c’est Aujourd’hui », se dit satisfait et fier que les cinq colonels, principaux artisans de la Transition du 18 aout, soient élevés au grade de General. Et de préciser que cette décision actée lors du Conseil des Ministres du 16 octobre 2024, traduit la reconnaissance du Peuple souverain du Mali, fortement exprimée en recommandations pertinentes lors du Dialogue Inter malien sur les questions de paix et de sécurité. Également que cela est le témoignage de leurs sacrifices pour la reconquête de la souveraineté nationale et de leurs efforts inlassables pour la sécurisation de notre patrie. Que ces nominations, au-delà du mérite, traduisent la cohésion entre les désormais ex-colonels qui assurent et rassurent éloquemment la gestion du Mali ainsi que la croisade sans merci engagée contre le terrorisme sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire malien et au sein de l’espace AES.

Enfin, le Parti DCA dit saluer cette décision qui s’inscrit dans la dynamique de consolidation de la paix et de renforcement des capacités de défense nationale. Et d’ajouter que ces promotions honorent les efforts et sacrifies ultimes des militaires qui ne cessent d’œuvrer au quotidien pour l’aboutissement heureux de la transition et au retour à l’ordre constitutionnel sécurisé à travers l’organisation d’élections présidentielles libres, crédibles et transparentes.

Adama Tounkara

