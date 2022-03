À la suite des annonces du président de la République, la force Barkhane a débuté la ré-articulation de ses forces hors du territoire malien, en coordination avec l’ensemble des partenaires.

Une manœuvre complexe : une manœuvre logistique hors norme tout en continuant la lutte contre les GAT. Elle ne prendra pas plus que le temps juste nécessaire et sera conduite, en bon ordre, en sécurité et en liaison avec les forces armées maliennes.

La France restera engagée au Sahel pour poursuivre la lutte contre les groupes armés terroristes aux côtés des États de la région, en coordination avec l’ensemble des pays et des institutions internationales mobilisés dans ce combat.

De nouvelles formes de coopération, à un niveau régional, vont être définies avec les partenaires régionaux désireux de poursuivre ce combat, en associant tous nos partenaires européens et nord-américains. Dans ce contexte, les opérations coordonnées se poursuivent en bande sahélo-saharienne.

Activité de la force

Début des mouvements logistiques de ré-articulation de la force Barkhane

À la suite des annonces du président de la République, la force Barkhane a initié les premières missions logistiques relatives à sa ré-articulation hors du territoire malien. Cette ré-articulation est particulièrement complexe car il s’agit d’une manœuvre opérationnelle multi-modale, terrestre, aérienne et maritime, qui nécessite une planification et une coordination des moyens matériels nécessaire très précise.

Ainsi, les premières étapes de cette manœuvre sont en cours. Elles comprennent l’acheminement des matériels nécessaires au démontage des emprises françaises au Mali, le colisage des matériels, les démontages des bâtiments, etc.

Dans ce cadre et dès le 19 février, un convoi terrestre a été conduit afin d’évacuer les premiers matériels de la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao.

Ravitaillement de la base opérationnelle avancée de Ménaka

Du 09 au 13 février 2022, un sous-groupement logistique (SGL) du Groupement tactique désert logistique (GTD-LOG) a conduit un convoi logistique entre la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la base opérationnelle avancée (BOA) de Ménaka.

Sur plus de 300 kilomètres dans le Liptako malien, le SGL a escorté une quarantaine de véhicules civils afin d’acheminer de la ressource et ravitailler la BOA, dont les forces partenaires de la Task Force Takuba.

Cette opération interarmes s’est transformée en opération interalliée lors du trajet retour vers Gao avec l’insertion d’unités suédoises de Takuba, qui acheminaient du fret vers la PfOD.

Un sous-groupement commando opère dans Gourma

Du 11 au 17 février 2022, un sous-groupement commando de la force Barkhane a conduit une opération ayant pour objectif d’assurer la sûreté dans la profondeur de la base opérationnelle avancée de Gossi.

Après un raid de mise en place, les commandos ont bousculé l’ennemi dès le premier jour. En effet, s’infiltrant le long des oueds, ils ont surpris un responsable local de la collecte de la taxe appelée « Zakat », mais aussi plusieurs armes et des ressources.

Par la suite, le sous-groupement a alterné des phases de reconnaissance spécialisée et des phases de renseignement pour participer à la caractérisation de la zone. Au cours de cette phase, un groupe est tombé face à face avec un pick-up et 2 motos changeant immédiatement d’attitude et tentant d’élever leurs armes malgré la vitesse de la poursuite.

Rapidement, le personnel adverse a été immobilisé. La maîtrise des savoir-faire commandos, le sens de l’observation et la parfaite maîtrise du feu ont permis au sous-groupement de remplir cette mission de sécurisation et finalement de conduire une patrouille de recherche et d’action dans la profondeur de plus de mille kilomètres.

Relève des aéronefs du DET CHASSE

Niamey, lundi 14 février 2022, trois Mirage 2000 du détachement chasse de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey ont été relevés. Il s’agit de deux Mirage 2000D de la Base aérienne (BA) 133 de Nancy et un Mirage 2000C de la BA 115 d’Orange. Cette manœuvre a pu être conduite grâce à la capacité de projection d’un A330 Phénix des forces aériennes stratégiques de l’armée de l’Air et de l’Espace, ainsi qu’à la coopération avec les Allemands, qui ont permis à l’avion français d’utiliser leur parking aéronef.

Le retour en France des aéronefs s’est déroulé de manière nominale. Au-delà des Mirage 2000, ce procédé de relève des matériels, terrestres ou aériens, permet une régénération régulière de ceux-ci par des phases d’entretiens spécifiques programmés en métropole.

Deuxième session de formation des GATA nigériens

Le 17 février 2022, l’expérience des pilotes français de Niamey a été mise à profit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel (PMO) au Niger. En effet, en amont de la réalisation du partenariat de combat avec les Forces armées nigérienne (FAN), la France forme des Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) nigériens.

Bénéficiant du retour d’expérience du détachement chasse de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, les GATA nigériens en cours de formation sont venus visiter la BAP et y rencontrer les pilotes de Mirage 2000. Cet échange est bénéfique : les stagiaires nigériens arrivent avec un haut niveau d’expérience et les pilotes français apportent leur expérience de l’appui au sol en BSS.

Ainsi, ce second de stage de formation des GATA nigériens conduit en 2022 par les Éléments français de Sénégal (EFS) concourt à la fluidité de la coordination air-sol lors des opérations de partenariat de combat conduites par le GTD-3 Salamandre et lors des missions d’appui direct déclenchées sur demande du partenaire nigérien. La France répond ainsi à un double besoin exprimé par les FAN.

