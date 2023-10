Tessalit : L’Armée prend le contrôle du camp de la Minusma

La rétrocession des emprises des Casques bleus se trouvant à Aguelhok et Kidal sera la prochaine étape. L’objectif des Forces armées maliennes est d’occuper l’ensemble du territoire national pour que la paix et la quiétude règnent dans notre pays de façon durable.

Malgré les provocations de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et des groupes armés terroristes, la rétrocession des entreprises de la Minusma aux Forces armées maliennes (FAMa) se trouvant dans le Nord du pays se poursuit avec force et détermination. Après Gao, Ménaka, Ber (Région de Tombouctou), l’Armée est entrée en possession du camp de la Minusma à Tessalit samedi dernier après avoir mis en déroute des groupes armés et leurs complices terroristes. De mardi à jeudi, elle avait multiplié les frappes aériennes sur les positions de l’ennemi pour permettre à ses aéronefs de se poser à l’aéroport de Tessalit.

Nos militaires présents dans cette ville de la Région de Kidal contrôlent désormais le camp de la Minusma depuis samedi. «Les Forces armées maliennes ont repris le contrôle ce samedi 21 octobre à 9h00, de l’emprise de la Minusma contiguë au camp FAMa d’Amachach», a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa ), précisant que le camp d’Amachach, occupé par les FAMa depuis 2015, est situé à 7 km au Nord de la ville de Tessalit.

Le cérémonial militaire, a rapporté la Dirpa, a constitué aux rappels des drapeaux de l’Organisation des Nations unies (Onu) et du Tchad et à la montée des couleurs nationales du Mali, consacrant ainsi la fin de la mission des Nations unies à Tessalit. . Le moment était solennel et les échanges empreints de respect, de cordialité entre frères d’armes qui se sont félicités.

«Un jour de joie et de fierté pour les FAMa qui occupent entièrement le camp d’Amachach de Tessalit», a confié le chef du détachement FAMa. Il a, par ailleurs, lancé un appel à toute la population de Tessalit et ses environs pour la rassurer du devoir impérieux de l’Armée à lui assurer paix et sécurité dans la zone. De son côté, la Minusma a été informée dans un communiqué ayant achevé son retrait accéléré de sa base de Tessalit dans un « contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé », mettant en danger la vie de son personnel. «La fermeture du camp de Tessalit marque le premier retrait de la Minusma de la Région de Kidal et constitue la sixième base de la Minusma à fermer suite à la résolution 2690 du Conseil de sécurité, qui a mis fin au mandat de la Minusma le 30 juin 2023», a précisé la Mission onusienne.

Si le retrait de Tessalit s’est déroulé selon le calendrier prévu, la Minusma a tout de même déploré les conditions de sécurité extrêmement tendues dans la localité, ayant contraint son personnel sur place à se réfugier dans des bunkers à plusieurs reprises en raison de tirs . « De nombreux soldats du contingent tchadien ont été rapatriés directement à N’Djamena à bord d’avions affrétés par leur pays. Pendant ce temps, les autres contingents présents à Tessalit, tels que l’équipe népalaise de neutralisation des explosifs et munitions (EOD), les ingénieurs cambodgiens et l’unité de services et de gestion de l’aérodrome bangladaise, sont tous partis à bord d’avions des Nations unies. Le personnel restant est parti dans un dernier convoi terrestre en direction de Gao le 21 octobre 2023, mettant fin à la présence de la mission à Tessalit», a détaillé la Minusma.

Par ailleurs, la Mission onusienne a fait savoir qu’avant son départ de Tessalit, elle a dû prendre la décision difficile de détruire, désactiver ou mettre hors service des équipements de valeur, tels que des véhicules, des munitions, des générateurs et d’ autres biens, parce qu’ils ne pouvaient pas être retournés aux pays contributeurs de troupes auxquels ils appartenaient, ou redéployés vers d’autres missions de maintien de la paix des Nations unies.

«Cette décision, qui constitue une option de dernier recours suivant les règles et procédures de Nations unies, est due au fait que 200 camions, qui devaient se rendre dans la Région de Kidal récupérer ce matériel, sont à Gao depuis le 24 septembre, d’autorisation des autorités au vu de la situation sécuritaire», a expliqué la Minusma.

Il faut également signaler que le camp de la Minusma à Douentza (Région de Mopti) a été officiellement fermé samedi dernier et remis aux autorités civiles maliennes. Contrairement aux Régions du Nord, l’opération s’est déroulée dans le calme et la quiétude.

Madiba KEÏTA

