Vastes mouvements à la tête des forces armées : A vos missions

Le président de la transition, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta a procédé à un important changement à la tête des forces armées. L’Etat-major de l’Armée de Terre, le génie militaire, la Direction de la Sécurité Militaire, le service de santé des armées (DCSSA), la garde nationale ont été concernés par ces changements. Objectif : insuffler un souffle nouveau aux opérations militaires en cours sur toute l’étendue du territoire national. Les passations de commandement entre les chefs sortants et les nouveaux ont eu lieu respectivement dans chacune de garnisons et services concernés par ce vaste mouvement.

En effet, le Chef d’Etat-major de l’Armée de terre est le général de brigade Harouna Samaké. Alors que la direction du génie militaire passe sous le commandement du colonel-major Faraba Sangaré. La direction Centrale des services de santé des Armées est désormais dirigée par le médecin colonel-major Guediouma Dembélé. Quant à la Direction de la sécurité militaire, elle est dirigée par le colonel- major Nouhoum Ouattara. Concernant la Garde nationale le Colonel Famouké Camara est nommé Chef d’Etat-major et c’est le général de brigade Moussa Toumani Koné qui prend les rênes de la Gendarmerie nationale.

Ainsi, le nouveau chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, le général de brigade Harouna Samaké, a officiellement pris fonction le 17 février dernier, au cours d’une cérémonie présidée par le Chef d’Etat-major Général des Armées, le général de division Oumar Diarra. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des chefs d’Etats-majors et directeurs de services ainsi que le personnel civil des forces armées et de sécurité.

Le général de brigade Harouna Samaké a remercié les Autorités pour leur confiance placée en lui. Il a aussi salué son prédécesseur pour l’énorme travail abattu à la tête de l’Armée de Terre.

Dans son intervention le général Samaké a mis l’accent sur la restructuration en cours de l’AT afin qu’elle réponde efficacement aux missions de protection et de sécurisation de l’intégrité territoriale et des populations. L’un des défis majeurs qui demeurent pour l’Armée de Terre et toutes les autres composantes de l’Armée et des forces de sécurités étant actuellement la lutte contre le terrorisme. Afin de réussir leurs missions, le nouveau Chef d’Etat-major de l’AT a invité les hommes à la cohésion et à l’entente à tous les niveaux.

Au génie militaire, la cérémonie de passation entre le directeur sortant et le nouveau a eu lieu le 20 février dernier à la place d’armes dudit Régiment. C’est le Chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra qui a également présidé cette passation, en présence de plusieurs autres Chefs militaires et directeurs de services.

Vu la situation sécuritaire actuelle, et pour répondre aux attentes des autres Armées et de la population, le colonel- major Faraban Sangaré a promis que ses premières actions seront inscrites dans la poursuite de la consolidation des acquis de son prédécesseur. Car dit-il, le Génie militaire est à la fois une arme et un service, cette dualité doit contribuer dans un contexte d’insécurité au désenclavement et à l’effort de développement économique et social du pays.

Cette série de passations de commandement s’est poursuivie le 21 février dernier à la Garde nationale où le colonel Famouké Camara est entré en fonction.

Le colonel Camara a précisé que ses priorités seront, entre autres, la consolidation des acquis des opérations, le renforcement des capacités humaines afin que la Garde Nationale réponde à hauteur de souhait à ses missions. S’adressant à ses collaborateurs, il s’est dit disponible pour les servir et servir les Autorités pour le succès des armées au Mali. Le colonel Camara a demandé à l’ensemble des gardes de continuer à œuvrer davantage pour relever les défis.

Cette cérémonie a été mise à profit pour inaugurer des infrastructures qui ont changé le visage de la Garde Nationale. Il s’agit notamment d’une stèle à la mémoire des martyrs.

Ensuite ce fut au tour de la Gendarmerie nationale d’accueillir son nouveau directeur général le 20 février dernier. La cérémonie de passation entre le directeur sortant et le nouveau a eu lieu dans l’enceinte de la caserne Balla KONE à Faladiè.

Au cours d’une cérémonie le général de brigade Sambou Minkoro Diakité a officiellement passé le commandement au général de brigade Moussa Toumani Koné.

Le nouveau patron de la Gendarmerie Nationale entend renforcer le maillage territorial avec plus d’effectifs, le renforcement des capacités du personnel. Le général Koné entend également multiplier les initiatives afin de relever les défis qui attendent la gendarmerie nationale. Dans son intervention le directeur de la gendarmerie a invité ses agents à plus de collaboration avec la population surtout en termes de renseignements. Aussi le général Koné, a insisté sur la cohésion dans les rangs afin d’atteindre les missions.

Cette longue série de passations s’est achevée le mardi 21 février dernier à la DCSSA avec la prise de fonction du colonel-major Guédjouma Dembelé. Au cours de cette cérémonie le nouveau patron de la santé des armées a invité son personnel à plus de cohésion pour l’exécution de la noble mission qui lui est confiée. Car selon lui, cette mission collégiale exige l’engagement de tous.

Mémé Sanogo

Commentaires via Facebook :