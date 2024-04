C’est par une note adressée au Chef d’Etat-major Général des Armées la semaine dernière que le Major de Garnison du District de Bamako s’est exprimé sur la vente de glace dans les casernes en ce mois de Ramadan. Selon lui, des individus mal intentionnés pourraient profiter de cette situation pour pénétrer dans les camps afin d’y perpétrer des actions néfastes. Donc, il y voit des risques.

Le Mali vit l’une des plus grandes crises énergétiques de son histoire depuis des mois. Ainsi, avec des coupures quotidiennes d’électricité en ce mois béni de Ramadan, la glace d’eau est devenue une denrée rare au Mali car très difficile à l’acquérir comme d’habitude encore moins à l’acheter. Pour cela, le prix de la glace a connu une énorme augmentation, notamment il a doublé de tarif voire triplé. Chose qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive chez les internautes.

En effet, avec les délestages, la population a eu l’idée de se ravitailler de la glace dans les casernes. Une situation que l’Autorité militaire y voit des risques. A cet effet, le Major de Garnison du District de Bamako a émis une circulaire pour attirer l’attention du Chef d’Etat-major Général des Armées sur la situation. Dans cet écrit, le Major de Garnison du District de Bamako a affirmé que dans le cadre du mois de Ramadan, la glace est sollicitée par nombre de personnes pour la rupture du jeûne. Que compte tenu des multiples délestages, les camps militaires sont devenus la plaque tournante des acheteurs et revendeurs de glace.

En plus, plusieurs familles militaires, dit-il, sont fréquentées par les acheteurs et les revendeurs de glace les petits soirs et les matins, une situation qui provoque des attroupements dans les abords et à l’intérieur des camps. « Des individus mal intentionnés pourraient profiter de cette situation pour pénétrer dans les camps pour y perpétrer des actions néfastes. Par conséquent, il serait souhaitable d’attirer l’attention des différents Chefs d’Etat-major et Directeurs de service, afin de faire redoubler de vigilance et d’interdire l’accès des casernes à tout inconnu (acheteurs et revendeurs) d’eau glacée. Pour éviter toute surprise désagréable » a-t-il prévenu.

Mariam Sissoko

