La deuxième édition de Festi-handi-capable a vécu le jeudi 27octobre au Mémorial Modibo Kéîta. Organisé par le consortium Association Femme et TIC et la Web Tv Kunafoni sous financement de l’Ong Voice-Mali, ce festival vise à promouvoir le genre notamment en mettant la lumière sur les droits, savoir-faire et talent des personnes en situation de handicap.

En marge de la présente édition, une conférence – débat a été organisé sur la thématique de la promotion du genre. Aminée par l’ancienne ministre Mme Maïga Sinna Damba, la conférence a été idoine pour débattre du genre, des droits humains et des VBG (violences basées sur le genre). Rappelant le succès de la précédente édition, la directrice exécutive de l’association Femmes et TIC, Mme Diallo Assétou Diarra dira que la présente édition à l’instar de la première vise à promouvoir le savoir-faire et le talent des personnes en situation de handicap. Des personnes souvent stigmatisées et marginalisées à cause de leur situation. Aussi cet espace se veut être un espace de rappel sur l’égalité des droits des Hommes tous dotés de potentiel qu’il suffit juste de relever et accompagné.

Et pour se faire Festi- handicap célèbre les personnes vivant avec un handicap à travers des concours de talents organisés à l’occasion. Les lauréats des différentes catégories : meilleure animation de stands, Slams, Chants, Poésie, Chorégraphies ainsi que la catégorie divers, sont tous primés. Au total ils étaient une quinzaine de candidats attendus pour cette deuxième édition. Dans son intervention la coordinatrice du Programme VOICE au Mali, Mme Korotimi Dakouo indique que sa structure en engagée dans la prise en compte du genre singulièrement les personnes en situation de handicap. Et de souligner que l’événement est avant tout un cadre de partage et d’échange entre les bénéficiaires de leur programme autour de leur objectif commun à savoir donner la voix et de l’espace aux personnes en situation de handicap. Notons que l’Ong Voice est un programme international couvrant l’Asie, l’Europe et l’Afrique dont l’un des objectifs est d’amplifié la voix des sans voix c’est-à-dire les personnes marginalisées souvent discriminées soit par l’âge, d’abus de violence ou en situation d’handicap.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

