La deuxième édition tant attendue du Festival International Seko ni Donko de Sénou s’est déroulée du 16 au 18 février dernier, sur le terrain de football Bafana Bafana de Sénou au cœur de la commune VI du District de Bamako. Sous le thème inspirant : “La consolidation de la paix et de la cohésion sociale”, l’événement a regroupé plusieurs personnalités, offrant trois jours de célébration inoubliable.

Après le franc succès de sa première édition l’année précédente, cette manifestation culturelle et artistique a de nouveau brillé par sa diversité et sa richesse. Des festivités populaires, agrémentées par des chants et des danses envoûtants ont rythmé ces journées placées sous le signe de la convivialité et de la réconciliation.

La cérémonie d’ouverture honorée par la présence de la distinguée marraine, Coumba Bagayoko, figure emblématique de la diaspora malienne en France et présidente de plusieurs associations, a été le point d’orgue de cet événement. Sénou, ce quartier périphérique du centre-ville, autrefois villageois et réputé dortoir, devient un carrefour incontournable de Bamako et démontre tout son potentiel artistique et culturel à travers ce festival désormais inscrit dans le paysage local.

Répondant aux attentes ferventes de la population, cette deuxième édition a su allier divertissement et engagement. Des conférences-débats, des formations pour les jeunes artisans ainsi que des concerts géants ont rassemblé des centaines de personnes, témoignant de l’engouement suscité par cette initiative. Au cours de la cérémonie d’ouverture, la marraine a exprimé sa satisfaction quant à cette formidable vitrine pour la culture locale, soulignant l’importance de renforcer les liens séculaires de solidarité entre les communautés.

Pendant trois jours, le public a été emporté par la magie des chants modernes des jeunes artistes locaux et d’ailleurs, ainsi que par la performance envoûtante des troupes traditionnelles. En reconnaissance de son engagement sans faille, la marraine de l’événement, Mme Coumba Bagayoko, s’est vue décerner une distinction honorifique, témoignage de l’impact positif de son soutien.

Cette deuxième édition du Festival International Seko ni Donko de Sénou restera gravée dans les mémoires comme une véritable ode à la culture et à la paix. Vivement la prochaine édition pour de nouveaux moments d’émerveillement et de partage.

