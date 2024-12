La grande tournée «African glory tour» a illuminé Bamako en offrant au public l’occasion unique de découvrir le documentaire-fiction, «African glory» (Gloire africaine). Réalisé par Thierry Siegfried Bugaud et soutenu par CANAL+ Impact, ce film primé retrace l’épopée méconnue de l’empereur Aboubakar II. Il remet surtout en cause les récits traditionnels sur la découverte de l’Amérique. Les hommes de presse ont été conviés à l’Institut Français de Bamako Mali (IFM, ex Centre culturel français de Bamako/CCF) pour assister à la projection du documentaire-fiction le 10 décembre 2024.

Le documentaire-fiction «African glory» retrace l’épopée extraordinaire de l’empereur Aboubakar II. Souverain de l’Empire du Mali, il aurait traversé l’Atlantique en 1311 avec une flotte de 2 000 navires. Et cela près de deux siècles avant Christophe Colomb. Réalisé par Thierry Siegfried Bugaud et primé au Festival international du film panafricain de Cannes 2023, ce film mêle histoire, légendes et recherches scientifiques pour déconstruire les récits historiques eurocentrés. L’objectif étant bien sûr de mettre en lumière une page méconnue du patrimoine africain.

Présenté à l’Institut Français de Bamako le 10 décembre 2024 et au cinéma Babemba 2 jours plus tard (12 décembre), le documentaire a captivé les spectateurs avec son récit de l’épopée de l’empereur Aboubakar II. Le Narrateur du film Cheik Tidiane Seck alias «Black Bouddha» (Bouddha noir) a expliqué devant un public attentif que son objectif était de déconstruire les récits historiques traditionnels et de raviver la fierté africaine. «Nous devons raconter nos propres histoires, celles qui ont été marginalisées ou oubliées par les récits dominants», a-t-il déclaré. Le documentaire s’appuie sur les contributions de plusieurs figures emblématiques. Musicien malien, Cheick Tidiane Seck a joué un rôle clé dans la naissance de ce projet. «J’ai toujours été passionné par l’histoire d’Aboubakar II. Ce film n’est pas qu’un récit, c’est un outil pour montrer que nous sommes les héritiers des grands empires africains», a défendu Cheick lors d’un débat animé après la projection au cinéma Babemba.

Le réalisateur, Thierry Siegfried Bugaud, a salué les contributions en rappelant que le film est une synthèse entre l’histoire orale transmise par les griots et les recherches scientifiques. Le soutien de CANAL+ Impact (le programme solidaire de CANAL+ en Afrique) a été décisif dans la réalisation de cet événement. «Ce projet met en valeur notre patrimoine africain, souvent méconnu, et contribue à éveiller la conscience culturelle du public», a souligné Moussa Amadou Cissé, responsable communication de CANAL+ Mali.

Les deux projections ont attiré une foule nombreuse et variée, composée de chercheurs, d’étudiants, de cinéphiles, et de passionnés d’histoire. Les échanges après les projections ont été particulièrement animés. Les spectateurs ont salué l’initiative de remettre en question l’histoire enseignée et de valoriser une vision africaine de l’histoire universelle…

