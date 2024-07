Le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme se dote désormais d’une plate-forme digitale et virtuelle dénommé “FuGA”. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des activités artistiques et culturelles du département, à travers le projet GIZ “Donko ni Maya” avec l’accompagnement du Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne. Le lancement a eu lieu ce mercredi 27 juin dernier dans les locaux du ministère, sous la présidence du ministre, Andogoly Guindo.

La cérémonie de lancement de la plateforme digitale FuGA a enregistré la présence des membres du Secrétariat général et du Cabinet, les Directeurs des services centraux, des services rattachés et des organismes personnalisés, des représentants des départements culturels rattachés.

Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme dispose désormais d’une plateforme digitale qui va impacter significativement la promotion et la sécurisation du patrimoine culturel malien sur toute l’étendue du territoire national. La plateforme digitale FUGA marque une étape décisive dans le secteur de la culture au Mali. C’est un outil révolutionnaire de valorisation et de collaboration pour les acteurs culturels de notre pays. Dans cette perspective, elle demeure une tribune inédite pour diffuser les créations, établir des partenariats fructueux et toucher un public plus large, au-delà des frontières.

Dans son discours, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo dira que cette plate-forme offre une opportunité unique en mettant en lumière nos talents, en promouvant notre patrimoine culturel riche et diversifié, et en connectant les acteurs de notre scène artistique. En centralisant et diffusant les informations sur les événements artistiques et culturels du Mali, “FUGA” sert de lien numérique entre la culture malienne et le reste du monde. En valorisant les sites patrimoniaux, la plateforme pourrait également stimuler le tourisme culturel, un secteur vital pour l’économie malienne.

Le projet est axé autour d’un pool vitrine accessible à tous les usagers et dispose d’un espace professionnel conditionné par l’inscription des professionnels du secteur de la culture au Mali et ceux de la diaspora. A ce titre, selon le ministre, elle demeure la pierre angulaire de l’innovation culturelle au Mali et dans le monde. “C’est un outil qui nous permet également de consolider notre héritage culturel, de promouvoir notre pays à travers le monde et d’offrir de nouvelles opportunités aux acteurs culturels maliens”, dira-t-il.

Par ailleurs, la plateforme vise à informer l’opinion nationale et internationale sur le calendrier des événements artistiques et culturels du Mali, sur les activités et les contenus des établissements et des équipements culturels, sur les potentialités des sites patrimoniaux (sites touristiques), les acteurs culturels, les corps de métiers retenus dans le document référentiel de la classification/certification et labellisation et les sites d’hébergement et de restauration existants sur le territoire national du Mali. Elle permettra en outre, de géo localiser et de cartographier les événements culturels du Mali mais également de recueillir les données de bases sur les établissements, les équipements culturels et les sites patrimoniaux.

Pour sa part, Madame Magali Moussa, Directrice du projet Donko ni Maaya a exprimé ses remerciements à l’Ambassade d’Allemagne pour son accompagnement constant dans la mise en œuvre de ce méga projet.

Le représentant de la Direction nationale de l’action culturelle (DNAC), Mamadou Diakité, dans sa présentation de la plateforme “Fuga”, a fait savoir que sa définition étymologique signifie la clairière ou un espace de rencontre pour donner de l’information ou recevoir de l’information.

Le ministre a terminé ses propos en invitant les acteurs culturels à s’approprier cet outil de dernière génération, car elle demeure un espace où les talents s’épanouissent et où les idées se transforment en actions concrètes.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :