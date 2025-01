Le Mémorial Modibo Keïta a abrité, samedi 25 janvier, la cérémonie de lancement du livre «Période d’essai» de Mamadou Blaise Sangaré. Édité par Figuira Éditions, il comprend soixante-douze (72) pages.

La promotrice de Figuira Éditions, Mme Niaré Fatoumata Keïta, au nom de sa maison d’Édition, s’est réjouie de la qualité du public, composé d’universitaires, des hommes politiques, des journalistes et surtout de la présence massive des jeunes. Elle a ensuite félicité, Mamadou Blaise Sangaré, auteur du livre «Période d’essai» et a encouragé à écrire les pages de l’histoire de notre pays. Elle a aussi remercié nos confrères, Chiaka Doumbia, directeur de publication du «Le Challenger» et Bacary Camara, directeur de publication du «Le Phoenix», qui ont servi de pont entre elle et Mamadou Blaise Sangaré.

Selon la promotrice de Figuira Éditions, sa jeune maison d’édition (2019) s’est fixée comme objectif d’accompagner ceux qui ont des idées, afin d’archiver la mémoire collective. Pour elle, cela constituera un héritage pour les générations futures. Elle pense que nous sommes capables de conter l’Afrique par nos propres mots et nos par des maux des autres. Pour cela, elle invite les uns et les autres à se mettre à table pour écrire notre histoire.

En présentant le livre «Période d’essai», Mme Niaré Fatoumata dira qu’il répond à la qualité littéraire. Il comprend cinq grandes parties (Historique, du Commencement au Parti pour la démocratie et le progrès (PDP), la Nécessaire remise à l’endroit, la Conceptualisation du concept Mogotiguiya, Faire exemple). Il retrace le parcours politique de Mamadou Blaise Sangaré, qui, selon elle, mérite d’être connu. L’avènement de la démocratieoccupe une place de choix dans ce livre de soixante-douze (72) pages.

Pour Mamadou Blaise Sangaré, la raison pour laquelle, il a écrit ce livre, est cet autre regard de l’opinion sur les hommes politiques, considéréscomme manipulateurs, menteurs. Il ajoute que pour beaucoup de nos compatriotes, la politique est un moyen d’ascension sociale pour accéder au bien public. Selon lui, la politique est un métier noble. Ce lui qui amène à dire qu’un homme politique est une personne de référence, de dignité et de responsabilité, dont les faits sont réels et authentiques

Ce concept Mogotiguiya, selon l’auteur, est d’inspiration purement malienne reposant sur les réalités socioéconomiques de notre pays. Le parti Convention sociale-démocrate (CDS Mogotiguiya), dont il est président s’est démarqué du clivage gauche-droite pour être proche des populations qui se reconnaissent plus dans ce concept tiré de son terroir. «Le concept Mogotiguiya est à la base de la victoire de son parti», déclaré-t-il. Il a abordé sa présidence à la tête de la Convention nationale pour la démocratie et le Progrès (CNPD, majorité présidentielle, en 1997) et les négociations et l’accord qu’il a signé avec le Collectif des partis politiques de l’opposition (COPPO).

Il qualifie le fossé qui sépare la population et la classe politique de déficit de communication. L’auteur du livre «Période d’essai», un acteur politique de premier plan, pense que c’est dans la précipitation que le Mali s’est engagé dans le processus de démocratisation. Il dénonce les dévires et le manque de confiance entre la base et les hommes politiques. Il souhaite qu’on renouvelle le contrat politique.

À l’endroit des jeunes, il déclare: «Quand les marabouts de tous bords vendent le nom de Dieu à tout le monde, pourquoi vous les jeunes n’arrivent pas à vendre l’espoir». Il les a invités se former et se préparer, car, dit-il, il n’y a pas de générations spontanées en politique. Et sans langue de bois, il avertit les jeunes en ces termes: «La substitution n’existe pas en politique».

Né le 16 Novembre 1954 à Bamako et Scolarisé en octobre 1960 à N’Tomikorobougou Bamako, Blaise Mamadou Sangaré est officier de l’Ordre National. De 1964 à 1968, il est membre du mouvement pion- nier (vert, jaune, rouge). De 1978 à 1990, il est secrétaire général de comité et sous-section UNJM de N’Tomikorobougou et membre de la section de l’Union Natale des Jeunes du Mali (UNJM) de la commune III de Bamako. Diplômé de l’école Nationale du Parti 3ème promotion, il est membre de la commission politique du BEN-UNJM. De 1991 à 1996, membre fondateur, secrétaire général puis, vice-président du Parti pour la Démocratie et le Progrès (PDP).

Depuis 1997, Blaise Mamadou SANGARÉ est membre fondateur et Président de la Convention Sociale-Démocrate (CDS Mogotiguiya).

