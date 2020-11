Bama Art du 6 au 8 Novembre 2020, une grande affluence au rendez-vous

Bama Art revient avec plus de force illustrée par une grande affluence des bamakois sur la place de l’Indépendance ces 6 -7 et 8 novembre 2020. Et le duo Bama Art’/ Orange Mali sponsor officiel de l’évènement va d’innovations en innovations pour la grande satisfaction du public.

– Maliweb.net – L’évènement culturel Bama Art’ animé chaque 1er week-end du mois, après une brève interruption pour raison de crise sanitaire, revient en grande pompe. Ce week-end qui signe la troisième reprise depuis la pandémie de la COVID19, s’est déroulée dans une ambiance qui ne peut qu’obtenir le satisfecit des organisateurs. En effet, les bamakois étaient sortis en grand nombre pour se régaler des prestations des grands artistes nationaux et internationaux dont on ne cite que : Mohamed Diaby, Astou Niamey, Iba One, Kerozen et Mousta Camara de la Guinée Conakry.

Le public servi en gastronomie, concerts lives, humours et foire commerciale, pouvait également s’offrir les services et offres des produits d’Orange Mali avec les agences installées pour l’occasion.

Ouattara Oumou Coulibaly la responsable de l’organisation de Bama Art’ et Kadia Makadji responsable événementiel d’Orange Mali sont toutes deux unanimes sur la réussite des soirées qui innovent avec la présence d’artistes internationaux, les dédicaces des artistes avec le public.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

