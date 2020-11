Promouvoir l’art visuel tout en favorisant le brassage entre la jeunes maliens via la formation, les échanges artistiques et interculturels, tout en faisant des arts visuels un vivier important dans la résolution des problèmes sociaux ; permettre aux jeunes d’apporter leur pierre à l’édifice dans la construction d’une paix durable, sont entre autres les objectifs de ce projet initié par le centre Soleil d’Afrique, en collaboration avec le conseil national de la jeunesse du Mali et avec le soutien financier de la Délégation de l’Union Européenne au Mali. Le projet a été lancé le mercredi 25 novembre 2020 au centre soleil d’Afrique, devant les représentants de tous les acteurs impliqués dans sa réalisation.

« Aucun sacrifice n’est de trop pour créer les conditions d’une paix durable, recoudre les tissus sociaux durement ébranlés par cette grave crise que connaît le Mali. Nous pensons qu’il est temps de se retourner du côté des artistes afin qu’ils apportent leur pierre à l’édifice de la recherche d’une solution à la crise, d’où l’idée de ce projet de caravane culturelle de l’entente», a indiqué le Directeur du centre Soleil d’Afrique, Hama Goro. Il a expliqué que le projet est fédérateur et participatif et est destiné à créer un espace d’expression artistique plurielle qui permettra à des jeunes artistes, étudiants et autodidactes encadrés de réfléchir sur la crise que traverse le pays, chacun dans son domaine, et d’essayer d’apporter des pistes de solutions durables. Dans les efforts pour reconstruire une société déchirée par des crises récurrentes, on sous-estime beaucoup le rôle de l’art, déplore le président du centre soleil d’Afrique qui pense que l’art peut être un remède efficace pour permettre aux Maliens de retrouver l’entente. « Nous voulons cultiver la paix dans l’esprit des jeunes qui ont tout l’avenir devant eux et qui ont intérêt à s’imprégner des idéaux de la paix pour avoir des automatismes et des reflexes liés au pardon, à la réconciliation et à l’entente. Voilà la raison de notre motivation et de notre démarche auprès des jeunes des communes de Bamako », a-t-il affirmé. Hama Goro a dévoilé que le projet se déroulera sur (4) quatre mois, avec des activités qui tourneront autour de plusieurs points : les ateliers de formation à l’endroit de 10 jeunes par commune cible ; la caravane ; le vernissage, les causeries débats ; les expositions d’œuvres d’art ; la projection des films éducatifs et récréatifs prônant la paix, la cohésion social et le vivre ensemble etc. le représentant de la délégation de l’Union Européenne, Phulyp Belers, a signalé que le Mali est un pays avec une riche culture et peut s’appuyer sur cette culture pour apporter une solution à ce problème, avant de rassurer que leur accompagnement ne fera pas défaut pour l’atteinte des objectifs du projet. Gaoussou Zerbo, le représentant du ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, a salué l’initiative et a fait savoir qu’il ne pouvait pas rester en marge. Il a affirmé que leur structure apportera sa contribution à hauteur de souhait. Le représentant du président du Conseil National des Jeunes du Mali, Ousmane Danté, a affirmé qu’ils accueillent le projet à bras ouvert, car selon lui, tout ce qui se fait pour les jeunes sans les jeunes, est voué à l’échec.

Moussa Samba Diallo

