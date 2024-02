La 1ère édition du festival des Communautés de Culture Songhay s’est déroulée du 15 au 17 février dernier dans l’enceinte du Palais de la Culture, Amadou Hampâté Ba sur initiative de l’Association des Communautés de Culture Songhay en mouvement (Ir Ganda). En marge de cela, un colloque international sur la langue et la culture Songhay s’est tenu sur divers thèmes.

Ce festival qui avait pour thème : « Communauté et résilience pour le Mali », avait l’objectif de renforcer la cohésion et l’entente entre les communautés Songhay, promouvoir la communauté, sa culture et son art à travers le monde. Et surtout de promouvoir la cohésion entre tous les Maliens, depuis plusieurs années, éprouvés par la crise multidimensionnelle.

En effet, ce festival s’est déroulé en deux parties, notamment la partie festive et la partie scientifique. D’où la tenue d’un colloque international sur la langue et culture Songhay, cela, sur plusieurs thématiques. A savoir : ‘’Contribution d’Askia Mohamed au rayonnement de la culture islamique et au brassage culturel sous l’empire Songhoy’’ ; ‘’Le peuple Sonhrai du Bénin et ses activités économiques dans la ville de Parakou (Bénin)’’ ; ‘’les Aires du Songhoy : Où est-ce qu’on parle Songhoy au Mali ?’’ et ’’ Le brassage culturel en milieu Songhay’’.

Ce faisant au cours de ce colloque, des communications importantes ont été faites sur des sujets aussi variés qu’instructifs. Au nombre desquels sujets, on peut citer : les Songhoy du bief inferieur du fleuve Niger au Mali : Esquisse de l’histoire des Songhoy autochtones de Bentia et du Bourra de l’ancien territoire des za et des si de l’Empire Songhoy ; Types et fonctions des figures stylistiques dans les contes de Mahamane Tindirma ; Histoire, Rites et Traditions des Gorongobu de Gaawo Koyraa ; Le Songhay dans la langue Koromfe d’Aribinda au Burkina Faso.

Véritable espace du donner et de recevoir, ce colloque a également permis de faire découvrir ‘’le réseau social Bataki en langues du Mali : l’Alimentation des Différentes options de l’interface Songhay’’. S’y ajoutent : ‘’ Les règles d’écriture des langues africaines, entre souveraineté nationale et volonté d’intégration : le cas du songhay’’ ; ‘’La contribution de l’Anglais à l’enrichissement du vocabulaire Songhay’’ ; la convergence linguistiques : Etude du phénomène résultant de l’interaction entre le Songhay sud et le berbère sud dans le contexte du Songhay septentrional (la Tadaksahak)’’. Ce n’est pas tout, car grâce au concours d’éminents chercheurs, l’assistance a eu droit à des esquisses d’ouvrages importants dont : ‘’ Les premiers travaux scientifiques sur la langue Songhay d’après les pères Auguste Dupuis-Yakouba et Augustin Hacquard aspects, lexicographiques et sociolinguistiques’’ ; ‘’Savoir endogène sur la culture Songhay’’ ; ‘’La diffusion de l’Identité Nationale dans la langue Songhoy à travers la chanson ‘’Mali isa bero’’de Fissa Maïga’’ ; ‘’Du Diasystème Songhay à la modernisation de la langue, que tirer de l’expérience du Mali?’’, de même que ‘’la Contribution à l’étude des systèmes d’écritures dans l’espace culturel et linguistique Songhay’’ ; ‘’l’internet des objets et les technologies éducatives intelligentes en milieu Songhoy, quels défis ?’’ Et ‘’Dialectes songhay de Gao et de Djenne : Etude comparative’’, faisait partie également des sujets au centre des discussions lors de ce colloque.

En somme, la 1ère édition du festival des Communautés de Culture Songhay a été un franc succès.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :