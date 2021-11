Dans un monde concurrentiel et compétitif, les entreprises pour se maintenir ou se hisser à grand échelle, ont besoin de se doter d’une forte stratégie de communication adaptée aux besoins et attentes de la clientèle. Et l’agence de communication DFA l’a comprise et compte le faire comprendre à plus grand monde. En effet, le vendredi 19 novembre 2021, s’est tenue dans les locaux de l’agence DFA Com à l’ACI 2000, la journée ‘ DFA digital Com Day’ animée sous le thème : « Les enjeux de la communication digitale pour les entreprises ».

Les entreprises ont besoin d’une solide communisation pour augmenter leurs chiffres d’affaires. Et la communication digitale est une nouvelle opportunité à saisir. La célébration de ‘DFA digital Com Day’ a donc été une tribune d’échange et de partage d’expérience et de connaissance entre les spécialistes du domaine, des cadres de la structure et leurs partenaires représentants des entreprises de la place. Le manager général de DFA à l’instar de la facilitatrice Mme Nabou Fall, consultante en stratégie de communication, ont tous deux relevé aux invités la capitale importance pour eux de doter leur entreprise d’une solide stratégie de communication digitale répondant aux attentes de leur clientèle. C’est dans ce cadre que les responsables des services DFA et cadres d’entreprises de la place ont eu des échanges constructifs sur les enjeux de la communication digitale. Et à travers ce challenge, l’agence attend booster un partenariat gagnant –gagnant d’ici 2022. La communication digitale, une innovation qui selon Mme Nabou Fall, est vitale pour l’essor de toute entreprise dans le contexte actuel où la technologie et la digitalisation révolutionnent le monde. Elle est appuyée par le manager général de DFA, M. Amadou Moustapha Diop qui soutient la dimension incontournable du digital dans les fonctionnements des entreprises et leurs habitudes. D’où pour lui, une nécessité de maitriser ces nouveaux canaux de communication. Et ce service DFA se le propose auprès de ses partenaires, en les accompagnant, les formant sur les meilleures élaborations de stratégies de communication pour mieux valoriser et vendre ses services, produits aux consommateurs.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

