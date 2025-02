Culture Mali 2025 : Une Bonne initiative Pour relancer le secteur

Le projet découle de la vision du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta et repose sur 5 axes. Entre autres on peut citer, l’inclusion de l’année culturelle dans tous les grands évènements, le développement des industries culturelles et le parrainage des personnalités culturelles

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de refondation «Mali den Kura», le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a initié un projet intitulé : «Culture Mali 2025».

La cérémonie de lancement s’est déroulée, hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB) sous la présidence du ministre chargé de l’Artisanat et de la Culture, Mamou Daffé. C’était en présence de plusieurs de ses collègues du gouvernement dont le ministre chargé de la Communication, Alhamdou Ag Ilyène. Y ont également pris part les membres du Conseil national de Transition (CNT), des légitimités traditionnelles et un beau parterre d’hommes de culture.

L’événement était placé sous le haut patronage du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. Après l’exécution de l’hymne national, les organisateurs ont projeté une vidéo pour montrer la diversité culturelle de notre pays et d’autres images positives du pays pour rappeler que le Mali dispose de merveilles à découvrir.

Dans son intervention, Mamou Daffé a exprimé sa satisfaction de voir concrétiser la vision du Président de la Transition qui a décrété 2025 comme année de la culture lors de son adresse à la Nation, le 31 décembre dernier. Donnant suite à cette déclaration, le département en charge de la Culture a initié le projet «Culture Mali 2025» qui s’inscrit en droite ligne de la vision du Programme présidentiel de développement culturel maliden Kura 2025-2027. Celui-ci vise à inculquer une culture du Mali Kura à la jeunesse, promouvoir les talents artistiques de manière accrue et repositionner durablement et positivement l’image du Mali sur la scène internationale.

Il a remercié le Chef de l’État pour cet acte d’une portée inestimable pour la renaissance culturelle de notre pays et les présidents des pays de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES). C’est le lieu de solliciter l’accompagnement de tous pour la matérialisation de cette année qui a déjà commencé avec la tenue des états généraux de la culture dont les recommandations concernent tous les secteurs de la culture. Il a également tire son chapeau à la solidarité gouvernementale avec la participation des différents ministres pour la revitalisation de la culture malienne.

Un des temps forts a été la présentation du projet par le directeur national de l’action culturelle, Alamouta Dagnoko, qui assurera sa coordination. Il a tout d’abord expliqué le contexte qui a prévalu dans l’élaboration de cet ambitieux projet qui marque un tournant majeur pour la relance de la culture malienne. Selon lui, l’objectif est de faire de la culture un levier de transformation sociale et économique en repositionnant le Mali comme une référence culturelle mondiale, tout en revitalisant son patrimoine culturel dans une dynamique de renaissance culturelle.

Il dira également que le programme repose sur 5 axes à savoir : l’inclusion de l’année de la culture dans tous les grands événements culturels, la concrétisation de Maaya ni Dambé Kènè, la Revitalisation culturelle des territoires (RCT), le développement des Industries culturelles et créatives (ICC) locales du patrimoine. Et enfin le parrainage par des personnalités culturelles.

Ces axes seront matérialisés par des activités qui se tiendront toute l’année en vue de donner un contenu riche et diversifié pour la renaissance culturelle, a explique le coordinateur du projet. Alamouta Dagnoko a rappelé que plusieurs actions sont déjà en cours avec Bamako Fugaba qui a vu le jour lors des états généraux de la culture. L’événement a été artistiquement magnifié par l’Ensemble instrumental du Mali qui a entonné «duga» sur un air interprété par Bourama Soumano.

Amadou SOW

