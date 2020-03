Pour le lancement de ces activités au Mali, Ocean groove a mis les petits plats dans les grands. L’agence de mannequinat, qui est présente dans 9 pays africains, a organisé un concours « top model CEDEAO Mali », le samedi 29 février 2020, sur l’esplanade du Palais des Sports de Bamako.

Les objectifs affichés par les organisateurs de l’événement sont entre autres : valoriser la mode malienne et la qualité de la formation des mannequins au Mali. Mme Leila Kane Diallo était la marraine de cet événement qui a marqué la fin de formation d’anciens mannequins de l’agence de mannequinat Océan Groove. Selon le promoteur de l’événement Daouda Kodio en collaboration avec Yannick Chagnaud, responsable de Océan Groove, l’idée était de créer autour de ladite cérémonie, un Fashion Show auquel a pris part plusieurs créateurs de mode africains tels : Mariah BOCOUM, Jean Kassim DEMBELE, Alassane KONE, Moussa DOUMBIA de la Côte d’Ivoire, Sora CAMAS, Touty KEÏTA, Sidiki Mamadou KONATE, Aboubacar Ag MIDAYE de la marque Midaye Style, Koko Style et Ouzouri Zain du Sénégal. La soirée a été égaillée par des artistes de renom : Astou niamey , Diamy sacko et Mohamed Djiré. Il y’a eu ensuite un cocktail pour clôturer la soirée qui fut, selon les participants, un creuset de retrouvailles qui a permis aux acteurs de la mode (stylistes, mannequins et partenaires, etc.) d’échanger sur des sujets relatifs à la mode malienne.

Commentaires via Facebook :