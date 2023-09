Démocratisation de l’art : After Work continue son chemin

“Je compte dans les jours à venir, laisser le clavier (l’ordinateur), et m’adonner à ma passion, l’art. Et cela grâce à After Work aujourd’hui”, a confié Aboubacar Touré l’ingénieur informaticien lors de la 3e édition de “After Work” sur le Boulevard de Bolibana le week-end dernier.

Cette 3e édition du projet de démocratisation de l’art à travers le projet “After Work”, porté par la journaliste animatrice d’émission Aminata Agaly Yattara a mis la lumière sur le talent du jeune informaticien Boubacar Touré. Ingénieur informaticien à l’Unesco mais aussi artiste plasticien par passion, a été présenté aux médias et aux populations de Bolibana cette semaine par After Work. “Je n’en reviens pas. Je ne m’y attendais pas du tout”, a laissé entendre le jeune talent plusieurs fois.

Selon Aminata Agaly Yattara, coordinatrice du projet, “After Work” a pour but de mettre la lumière sur les jeunes talents cachés de l’art au Mali. Pour ce faire, la jeune animatrice organise une exposition d’œuvres d’art pour l’artiste en question. Cette exposition à laquelle, médias, journalistes, animateurs et influenceurs sont invités, est prise en charge par le projet financé par le fonds Maya et le réseau Kya. Elle se passe en présence d’un grand public amoureux de l’art et la culture. Cette semaine elle portait sur des tableaux du jeune plasticien Boubacar Touré.

“J’ai entendu une fois quelqu’un dire que la différence entre un artisan et un artiste, est que l’artisan sait qu’il va faire et l’artiste improvise. Dans ce sens, je peux dire que je suis un artisan et non un artiste. Car je sais exactement ce que je vais faire”, a martelé le jeune Touré pour expliquer que la plupart de ses tableaux sont conçus sur commande. “Le client me dit ce qu’il veut et je lui dessine exactement ses souhaits. C’est pour cela que tous mes tableaux sont des messages pour leurs propriétaires”, a fait savoir notre star du jour.

L’exposition a porté sur 4 œuvres, 4 tableaux. Le premier tableau à en croire le jeune Touré, est fait pour une influenceuse très connue qui a une fois fait l’objet d’acharnement sur les réseaux sociaux. “Elle m’a demandé de lui faire un tableau et je lui a fait ce tableau”. Un tableau où la silhouette d’une femme traverse un pont vers le soleil sous une de tempête de tout genre. Un tableau qui traduit l’hypocrisie des uns, la force des autres et surtout l’objectif à ne jamais perdre. Touré se sert aussi d’idéogramme pour ses dessins.

Dans les témoignages, Touré a été fortement apprécié par ses proches. “Boubacar est une icône. C’est un modèle pour les jeunes du quartier. Et le dessin a toujours été sa passion. Je ne suis pas du tout surpris. C’est un talent”, a reconnu un ainé du quartier, l’élu communal Mamadou Kéita.

Quant à Aminata Agaly, elle a été appréciée à sa hauteur par deux grands journalistes, Alexis Kalambry et le jeune culturaliste Youssouf Koné. “After Work est une très bonne initiative car je ne connaissais Boubacar Touré et je viens de le connaitre grâce à ce projet”, a salué M. Koné. Boubacar Touré a dédié l’exposition à son ami d’enfance appelé Papou décédé, il y a un an. “Il était celui qui me donnait des coups de pouce dans ma passion”, a-t-il confié sur son ami.

Koureichy Cissé

