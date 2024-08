En prélude de la biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025, le Collectif intégrateur des Imouchagh et alliés (CIAT) fait le bouché double pour la réussite de ce rendez-vous culturel. C’est ainsi, lors des festivités de la remise de la mascotte, hier dimanche 4 Août, ce collectif, à travers son président Ibrahim Ag Nock , a contribué à hauteur de 1 million FCFA à la réussite de cet évènement culturel qui pointe à l’horizon Cet élan de solidarité du CIAT est une manière de soutenir l’esprit du rayonnement culturel dans la région de Tombouctou éprouvée par la crise sécuritaire. Egalement, le Collectif des Imouchagh et Alliés dit soutenir cet espace d’expression culturelle dédiée à la restauration des valeurs qui unissent les Maliens de tous les bords et consolident les efforts des autorités de la transition malienne vers la paix et la cohésion sociale. « Donnons-nous la main pour la cohésion sociale et l’unité dans la diversité », a déclaré le président du Collectif intégrateur des Imouchagh et alliés, Ibrahim Ag Nock. Le CIAT est présent par 212 chefs de villages et fractions, 116 élus et les 12 maires tous membres du collectif. Il est investi auprès du Gouverneur de la Région de Tombouctou pour la promotion et la recherche de toutes les initiatives de développement, de la paix, la cohésion sociale et l’unité dans la diversité.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

