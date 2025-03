« Cinéma d’Afrique et identités culturelles », tel est le thème du colloque de la 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

La coordinatrice scientifique du colloque, Dr. Sanou Palm a signalé que réfléchir l’identité culturelle dans l’art et le cinéma est une tâche à la fois complexe et indispensable pour la société. Selon elle, le cinéma est un puissant moyen de communication de masse et de formatage de la conscience humaine. Dr. Sanou Palm Valentine a révélé que la position de l’Afrique dans le concert des nations exigerait cet exercice de nous penser à travers des faits comme le cinéma afin de prendre conscience à travers des questionnements du genre : Qui sommes-nous ?, D’où venons-nous ?, Où allons-nous ?

« Nous sommes la somme de notre histoire, de notre parcours. Le cinéma qui émane de l’artiste reflète alors son être. Les films africains sont donc ce que les africains sont », a-t-elle souligné.

Dr. Sanou Palm Valentine a fait savoir que pour murir la réflexion, des chercheurs, enseignants et professionnels du cinéma, venus de 18 pays d’Afrique et d’Europe sont réunis autour de trois panels. Il s’agit selon elle, des problématiques identitaires : la question de la formation et de la réception des cinémas d’Afrique ; de l’ancrage culturel et la question de l’universalité des cinémas d’Afrique ; et de la mémoire et la question de la souveraineté des cinémas d’Afrique.

De son côté, l’ancien Ambassadeur, Pr. Justin Ouoro a présenté les actes des colloques des 27ème et 28ème éditions. Ces actes, en 363 pages détaillent l’état du cinéma africain.

UCAO-UUBa

Commentaires via Facebook :