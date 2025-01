L’édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) promet une célébration exceptionnelle de la créativité et du talent africains. Parmi les nombreux volets du festival, la compétition des films produits par les écoles de cinéma mettra à l’honneur la relève du 7ᵉ art sur le continent. Et pour superviser ce jury, c’est Fousseyni Diakité qui a été choisi comme président.

Un homme aux multiples casquettes

Fousseyni Diakité est bien plus qu’un simple producteur. Économiste de formation, il s’est imposé comme un acteur incontournable de l’industrie culturelle et sociale en Afrique. Plasticien-designer autodidacte et consultant en stratégie de communication sur les nouveaux médias, il incarne une vision moderne et ambitieuse pour le développement des industries créatives.

En tant que président du Groupe Walaha, Diakité s’emploie à connecter la culture et l’économie numérique, créant des projets à fort impact social et économique pour la jeunesse. Parmi ses initiatives phares figurent Walaha Web TV, une plateforme de diffusion de contenus numériques, et le festival AG’NA, connu pour ses projections de films en plein air et sa collaboration avec le célèbre Festival au Désert.

Une mission clé pour le FESPACO

Sous sa présidence, le jury des films des écoles analysera les œuvres des futurs cinéastes africains, un exercice qui met en lumière les tendances et préoccupations des jeunes générations. Ce poste stratégique permettra à Diakité de promouvoir une approche innovante et inclusive, tout en valorisant les talents émergents du continent.

Le FESPACO 2025 se tiendra du 22 février au 1ᵉʳ mars à Ouagadougou, transformant la capitale burkinabé en épicentre du cinéma africain. Cette édition sera une occasion de célébrer la diversité culturelle et de découvrir les films produits par des étudiants prometteurs.

En confiant cette responsabilité à Fousseyni Diakité, le FESPACO démontre une fois de plus son engagement à favoriser l’innovation et la collaboration pour un cinéma africain durable. Soyez au rendez-vous pour découvrir les talents qui feront l’Afrique de demain.

Malick Sangaré

(Journal du Cinéma et de la Télévision)

