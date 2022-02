Avec son nouveau format hybride, le festival international Ag’Na ambitionne de toucher, cette année, plus de sept millions de festivaliers physiques et virtuels. La commission d’organisation a présenté le programme des activités de l’événement culturel à la presse, samedi dernier, à l’espace Walaha, à Magnabougou Faso Kanou. L’île déserte de Koulikoro l’accueillera du 22 au 26 février 2022.

Cette conférence de presse de lancement du festival international « Ag’Na » a été animée par la responsable des programmes du festival Zeïnab Sidibé, le directeur du festival ciné à dos/Ag’Na Fousseyni Diakité, le directeur du festival au désert Manny Ansar, et le responsable communication, développement stratégique du groupe Walaha Boutout Aliou Sall.

Sous le thème ‘’patrimoines et innovation” le festival international Ag’Na (qui signifie culture en Tamashek) prévoit la tenue des rencontres professionnelles entre acteurs culturels du centre, du nord et d’Afrique sur l’île déserte sous les tentes Touaregs, selon les conférenciers.

« La thématique est un prétexte pour Ag’Na de parler et discuter de la question de la valorisation de notre richesse patrimoniale à travers la création artistique et numérique », a expliqué le directeur du festival ciné à dos/Ag’Na Fousseyni Diakité.

Ces différents espaces, poursuit-il, « seront mis à profit pour parler également de la résilience, face à ce monde actuel de pandémie et de restrictions diverses, dans la production cinématographique et artistique de façon générale ».

La particularité de cette édition aux dires du conférencier, est l’installation d’un village nomade et artisanal, à l’image du site original du festival au désert d’Essakane.

D’après la commission d’organisation, le village nomade et artisanal accueillera le site principal des projections de films, la foire artisanale et de l’innovation, et la danse ODWA. Une manifestation folklorique mélangeant danse, parure et décoration de différentes ethnies du nord du Mali et les réfugiés de plusieurs camps de réfugiés et de déplacés de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger.

Sous ce programme riche et varié, « le Festival au Désert et Ciné à dos veulent exprimer leur façon de résistance non violente, mais efficace, face à l’intolérance et aussi sa solidarité envers notre pays en ces périodes de crise multidimensionnelles ».

Aux dires de la responsable des programmes du festival Zeïnab Sidibé, la ville de Koulikoro abritera aussi des animations folkloriques, des caravanes de projection de films, des séances de contes dans les quartiers etc.

Autre innovation. Ag’Na sera suivi cette année par quatre grandes universités américaines. Une web TV, création de AG’NA TV, fera vivre en direct toutes les activités du festival sur les plateformes de réseaux sociaux en temps réel, a rassuré Fousseyni Diakité.

Sur la grande scène, Ag’Na 2022 réserve une brochette de célébrités et des artistes des camps de réfugiés à ses festivaliers durant cinq jours : dont Salif Keïta, Iba One, Kader Tarhanin, M’Bouillé Kouyaté, Master Soumy, Thialé Arby, Baba Sallah, Fousco et Djénèba, Tab B et Faiza, Imarhane de Tombouctou, Warda de la Mauritanie et artistes de Koulikoro. En plus de ces têtes d’affiche, l’édition va accueillir la caravane culturelle pour la paix.

Comme lors de la deuxième édition, Ag’Na valorise les métiers de la production cinématographique cette année encore, à travers une compétition internationale de film court-métrage et long-métrage. « Les prix seront décernés dans 4 catégories cinématographiques », a indiqué le représentant de l’Union nationale des Cinéastes du Mali présent à la conférence.

Kadiatou Mouyi Doumbia

