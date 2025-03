La ville de Bougouni a accueilli le Festival international ‘’Didadi’’ pour sa 12 édition du 20 au 23 février, un évènement célébrant la culture et le dialogue interculturel. Cette douzième édition a pour pays invité le Burkina Faso, mettant ainsi en avant la richesse culturelle partagée entre les deux nations.

Un programme riche et varié

Le festival a offert une gamme impressionnante d’activités, notamment des concerts grand public, créant une atmosphère festive et chaleureuse. On peut citer, entre autres artistes qui se sont produits: Baba Salah, Nahawa Doumbia , Abdoulaye Diabaté, Mylmo et l’artiste burkinabé Barack, la voix d’or. Ces concerts ont permis de découvrir des rythmes traditionnels et des sonorités modernes, reflétant la diversité́ musicale de notre pays.

En plus des concerts géants, d’autres activités ont émaillé cette rencontre culturelle, notamment la foire artisanale et la course de pirogues qui a mis aux prises plusieurs compétiteurs.

Visites touristiques

Parallèlement aux spectacles musicaux, le festival a organisé́ des visites touristiques pour mettre en valeur les sites historiques et naturels de Bougouni. Les participants ont pu explorer les paysages magnifiques de Flola et Gonzola, deux villages touristiques.Cela a permis aux festivaliers de découvrir le riche patrimoine culturel de la région.

Ces visites ont favorisé les échanges entre visiteurs et habitants, renforçant les liens interculturels.

Un espace du donner et du recevoir

Au cœur du festival, s’est tenue une conférence-débats autour du thème: “Traditions et cultures dans la consolidation du Malikura”. Cet espace a permis aux experts en développement culturel, en sociologie et en économie de partager leurs idées sur le rôle crucial de la culture dans le développement socioéconomique des pays. Les discussions ont mis en lumière des expériences réussies et des initiatives innovantes à travers l’Afrique de l’Ouest.

Un élan de solidarité

Le Festival international Didadi de Bougouni a été un véritable espace de rencontre et de dialogue entre les peuples. L’invitation du Burkina Faso a témoigné d’une volonté́ d’unité et de solidarité face aux défis contemporains.

Cette édition du festival aura sans doute non seulement célèbré les richesses culturelles du Mali et du Burkina Faso, mais aussi souligné l’importance de la culture comme levier de développement. Les participants ont quitté Bougouni avec des souvenirs inoubliables et une inspiration renouvelée pour promouvoir la culture au service du progrès et de la paix.

Issa Kaba Sidibé, de retour de Bougouni

Source : La Différence

