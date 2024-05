Le lancement de «La collection Contes et Légendes d’Afrique» a eu lieu le jeudi 16 mai, au Mémorial Modibo Kéita. L’événement était placé sous le haut parrainage du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, représenté par Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière.

Présidée par le ministre Guindo, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités comme Pr Doulaye Konaté, Mme Niaré Fatoumata Kéita, et des représentants du Cnt. L’objectif était de présenter et distribuer des livres de jeunesse de la «Collection Contes et légendes d’Afrique».

La nouvelle parution de Figuira Edition est un ensemble d’ouvrages de contes et d’histoires qui explorent et exploitent le patrimoine culturel du Mali et d’Afrique à travers la plume et l’expertise des Maliens. L’édition a bénéficié du soutien financier du gouvernement de la Transition à travers le ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Son but, selon Mme Niaré Fatoumata Kéita, éditrice et auteure, est de mettre à la disposition des enfants des livres captivants, adaptés à leur niveau, pour développer en eux le goût de la lecture. Il s’agit, pour elle, de faire du livre un outil de récréation, d’enseignement, de promotion des valeurs ancestrales, et du développement personnel pour les enfants «le livre assure le développement intellectuel de l’enfant en lui facilitant l’apprentissage», a-t-elle poursuivi.

La promotrice de la maison du livre a remercié le Gouvernement pour son accompagnement à la matérialisation du projet qui vise à écrire et raconter l’Afrique par les Africains ; établir la version africaine de l’histoire de Ouagadou à 1960 ; restaurer le patrimoine culturel par la mise en place des «Villages de lectures et de contes» pour soutenir la lecture et les contes des enfants.

“Remplacer le balani show par la lecture..”

Amadou Dembélé, représentant des auteurs, dont il est le plus jeune, a exhorté les parents à investir dans les livres pour encourager les enfants à lire “pour que la lecture chaude remplace le balani show”

Pour le ministre, cette cérémonie est une illustration parfaite du dynamisme de la chaîne éditoriale du Mali, à l’image de Figuira Edition et sa promotrice. «Elle s’inscrit en droite ligne de la vision du Président de la Transition de donner au Mali sa souveraineté totale et entière», a-t-il fait savoir. Il a aussi salué la participation des adolescents en tant qu’auteurs à cette série «Livres de jeunesses» qui dénote de l’engagement de la promotrice à promouvoir le livre et la lecture. Avant de procéder à la remise symbolique, le chef du département de la Culture a invité les écoles bénéficiaires à faire bon usage des documents.

Des séances de contes, de lectures et de projection de vidéos ont été les temps- forts de la journée.

Broulaye Koné, Stagiaire

