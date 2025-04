GKAC 2025 : Riche année culturelle à Ségou

Le groupe korè art et culture (GKAC) qui englobe le Centre culturel korè CCK, la Fondation festival sur le Niger (FSN) et l’Institut korè art et métiers (Ikam), a tenu sa rentrée culturelle au titre de l’année 2025, du 11 au 12 avril 2025 à Ségou, au siège du CCK.

Dans la nuit du 11 avril, une soirée théâtrale et humoristique a donné les couleurs de cette rentrée culturelle avec une pièce adaptée de la compagnie Naama, « Lazaro de tormes », de Boucary Ombotimbé avec une mise en scène de Salif Berthé.

Un trio qui, à travers des interactions pleines d’ironie et de satire, peint les injustices sociales dans une mise en scène ancrée dans la culture malienne. Avec trois personnages principaux : Lazaro, l’aveugle, et un voisin qui ont occupé pleinement la scène tout au long du spectacle, la pièce aborde la problématique des mendiants dans la société malienne.

Lazaro, jeune garçon débrouillard, apprend à survivre sous l’emprise de l’aveugle, un maître cruel qui le maltraite mais lui enseigne involontairement les ruses de la vie. Le voisin, personnage ajouté dans cette adaptation, représente la communauté, observant de loin les mésaventures de Lazaro, sans intervenir, mais offrant un regard critique sur la société.

Suivi d’un one man show avec le comédien Balla Moussa Junior de Ségou. Boureima Diarra, de son vrai nom, est un artiste comédien de renommée. Le temps de sa prestation, des fous rires voire des éclats de rire partout retentissaient dans la salle avec les histoires drôles qu’il rendait avec brio.

Ainsi, la soirée s’est achevée sous les belles notes appréciées par les spectateurs pour la plupart.

Aminata Agaly Yattara

E-learning à Ikam

La plateforme e-learning de l’institut korè arts et métiers Ikam a été lancée lors de la rentrée culturelle par son responsable Kéba Daffé dans la journée du samedi 12 avril 2025. Une nouvelle étape franchie par cet institut en termes de flexibilité par rapport aux formations. Aux dires de monsieur Daffé, à ce jour en présentiel, plus de 1500 personnes ont été formées par Ikam. Désormais, il est possible de suivre des formations, master class, des séances de coaching à travers la palette qu’Ikam offre à ses apprenants moyennant espèces sonnantes et trébuchantes.

Aminata Agaly Yattara

