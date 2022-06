Le Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ, a vibré, les 10, 11 et 12 juin dernier aux couleurs des Journées culturelles « Tombouctou Terre de Rencontres ». Une initiative de l’Association pour le Développement du Cercle de Tombouctou (ARDCT), avec le soutien de l’Institut culturel afro-arabe (ICAA), du ministère de la Communication, d’Africa Scène, de Sky-Mali, de la COMANAV des ambassades de Chine, d’Inde, d’Iran, du Qatar. L’événement était placé sous le haut patronage du Premier ministre (PM), Dr Choguel K.Maiga.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, Andogoly Guindo, représentant le PM, accompagné de son collègue de l’Education nationale, Sidibé Dédéou Ousmane, en présence de l’ambassadeur Mahmoud M. Arby, secrétaire exécutif de l’ARDCT, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Pendant 3 jours durant, des séances de démonstration d’art culinaire de Tombouctou ont été exécutes et de conférences-débats ont été également animées par des éminents panelistes dont: le Docteur Mahmoud Zouber, Ancien ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite et ancien Directeur du Centre Ahmed Baba, sur le thème Ahmed Baba El Soudani, sa vie, son œuvre et la mosquée-université de Sankoré.

Quant au Professeur El Maouloud Yattara, doyen des historiens du Mali, il traitera du rayonnement culturel de Tombouctou de Kankou Moussa & Askia Mohamed.

Ces journées ont été l’occasion de vivre intensément la culture tombouctienne, à travers la cérémonie de port du turban, pour les initiés, les mélodieuses panégyriques chantées à la gloire du Prophète Mohamed (SAW), les envoutants pas de danses de « Dimba », « Abarbarha », « Halla », « Djaba » et l’inimitable danse du « Belley jeh », le tout sous la direction des initiés des arts et de la culture du « Albilali Soudan », la ville de Ahmed Baba El Soudani.

Pour satisfaire la gourmandise de ceux qui ont envie de manger du bon « widjila » comme disent les Bamakois, de bons plats de « Toukassou » de « Fakouhoye », préparés de mains de maitresses très agiles, ont été disponibles et abordables.

A l’entame de ses propres, l’ambassadeur, Mahmoud M. Arby, secrétaire exécutif de l’ARDCT, a rendu grâce à Dieu qui leur a permis d’arriver à ce jour qui s’écrira désormais dans les annales de l’histoire récente de Tombouctou.” En effet, il y a quelques mois des cadres du cercle de Tombouctou se réunissaient tantôt dans les familles, tantôt à la Maison des Jeunes de Bamako, avec comme objectif de contribuer au développement du cercle de Tombouctou. En le faisant Monsieur le ministre, nous n’étions animés que d’une seule ambition : contribuer au développement socio-économique de notre cercle et de notre pays”, a-t-il rappelé. ”L’Association des Ressortissants pour le Développement du Cercle de Tombouctou a moins de deux ans. Elle a fait depuis sa création montre d’un leadership très apprécié par les autres associations du cercle de Tombouctou”, s’est-il glorifié. Avant de féliciter les membres de la Commission d’organisation, qui de jour comme de nuit n’ont de cesse œuvré à la réussite de cet évènement, une première.

M. Arby a lancé un appel pressant à tous les ressortissants de Tombouctou et à tous les Maliens, afin qu’ils s’intéressent et visitent Tombouctou. ”Au Mali, nous avons l’or, le coton et la culture et chacun de ces trois cités bien exploités peut influer positivement sur le développement de notre pays”, a-t-il fait remarquer. Il a invité les participants à ces journées de profiter au maximum.

On peut dire sans risque de se tromper, que ces journées culturelles Tombouctou terre de rencontres ont comblé les attentes, car l’événement a tenu toutes ses promesses.

Vivement la prochaine édition !

