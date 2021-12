La 3ème édition du Salon International de l’artisanat du Mali, est annoncée pour le 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022 au Parc des expositions de Bamako. Le thème retenu est « Artisanat et sortie crise notre contribution ». En prélude à l’évènement, le ministre de l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a animé une conférence de presse le samedi 18 décembre au Centre International de Conférence de Bamako. L’objectif était pour lui, de promouvoir l’évènement qui à ses dires relève d’une importance capitale pour les hautes autorités.

Troisième du genre, le Salon international de l’artisanat du Mali va se dérouler du 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022 au Parc des expositions de Bamako. Au programme, il est prévu des expositions vente des produits artisanaux, l’exposition des ouvres innovants au Pavillon de la créativité, des défilés de mode, des séances de démonstration et d’initiation des concours, les ateliers et fora, les journées des acheteurs professionnels, l’animation permanente etc. De nombreuses participations sont attendues, des invités de marque, des artisans du Mali et des participants des pays africains et d’ailleurs. L’évènement se veut être d’une grande envergure et le ministre en charge du portefeuille l’Artisanat, M. Amdagoly Guindo qui avait à ses côtés le président de l’Assemblée Permanente de la Chambre des Métiers du Mali, Mamadou Minkoro et la représentante de Orange Mali Sponsor Officiel du Sali lors de la présente conférence, est revenu sur l’objectif visé par l’organisation de pareil évènement. Comme indiqué par le ministre Guindo, le Salon International de l’Artisanat du Mali, se veut être un espace de promotion de la créativité et du génie de nos artisans. Il est également une vitrine de la créativité et du savoir-faire de l’art malien par la dextérité de nos artisans, de plus le salon est un cadre de rencontre et de partage, de stimulation de la créativité et de l’innovation des artisans. Rappelant la difficile période vécue par les artisans à cause de la crise sanitaire, le ministre Amdagoly Guindo, a souligné la pertinence du thème qui comme indiqué veut à travers ce salon ravivé l’espoir et les chiffres d’affaires des acteurs du secteur. Par ailleurs M. le ministre a rappelé l’importante contribution du métier de l’artisanat au PIB du pays, une contribution de 15% , en effet près de 86% de la population malienne sont investis dans ce secteur , et le Mali tient à l’échelle internationale une belle réputation de son génie artisanal. Une créativité et un savoir faire qui donne rendez-vous pour le 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022 au Parc des expositions de Bamako.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :