« On est dans un pays de racistes, faut qu’on l’assume ensemble ». Ces mots, lancés par l’humoriste Fary en 2014 sur la scène du Jamel Comedy Club, avaient participé au lancement de sa carrière et à la mise en lumière de sa plume acerbe et sans complexes, quitte à choquer.

Huit ans plus tard, Fary délaisse les sujets de société pour parler amour et dévoiler un pan de sa personnalité qu’il préférait garder secret jusqu’ici. Il n’en garde pas moins un regard critique sur notre façon d’appréhender le racisme. En pleine promotion de son prochain spectacle (Aime-moi si tu peux) auprès du Parisien, l’humoriste a en effet été questionné sur cette fameuse phrase et sur sa capacité à la prononcer de nouveau.

« Oui, bien sûr », a-t-il répondu. « Attention, un pays raciste, ça ne veut pas dire qu’à l’instant T, la plupart des gens qu’on va croiser sont racistes, nuance toutefois Fary. Il faut différencier les personnes qui, consciemment, pensent ’qu’ils doivent retourner en Afrique’, et ceux qui ont des réflexes, des schémas de pensées qui le sont. »

« Est-ce qu’on se définit comme antiracistes ? »

Une référence directe au député du Rassemblement national exclu pendant deux semaines de l’Assemblée nationale, Grégoire de Fournas. Ce dernier avait prononcé la phrase « qu’il(s) retourne(nt) en Afrique » lors d’une intervention de l’élu noir LFI Carlos Martens Bilongo, qui s’exprimait sur le « drame de l’immigration clandestine », provoquant une levée de boucliers dans l’Hémicycle et en dehors.

« La question n’est pas de savoir si on est racistes, mais plutôt : ’Est-ce qu’on se définit comme antiracistes ?’ », a poursuivi l’humoriste auprès du Parisien. Et d’ajouter : « On ne peut pas décorréler un pays de son histoire, et elle repose sur des bases qui sont racistes, il y a eu le Code noir, des institutions qui, historiquement, découlent de ça. »

C’est avec le même pragmatisme que Fary a évoqué la place des personnes de couleur dans le monde de la scène ou du cinéma. « Au cinéma, c’est bien, il y a de la représentativité dans les films, mais la question c’est : est-ce qu’il y a des techniciens, des réalisateurs, des producteurs noirs, arabes et autres ? », a-t-il interrogé.

Le spectacle de Fary, Aime-moi si tu peux, est à retrouver du 17 au 19 novembre au Dôme de Paris, anciennement Palais des Sports (complet). Il se produira ensuite à partir du 27 janvier 2023 au théâtre de la Renaissance, dans le 9e arrondissement de la capitale.

Par: Huffingtonpost

