Lancement du festival Songhay : IR Ganda à pied d’œuvre pour organiser un événement mémorable

L’Association des communautés de culture songhay en mouvement, IR Ganda) (CCSM-IG), a animé samedi dernier (6 janvier 2024) une conférence de presse pour annoncer la tenue de son festival. Il se tiendra du 15 au 17 février 2024 au palais de la culture de Bamako.

«Communauté et résilience pour le Mali» ! C’est le thème retenu pour la première édition du festival songhay organisé par l’association des communautés de culture Songhay en mouvement IR Ganda (CCSM-IG). Cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale entre la communauté songhay, promouvoir la communauté et la culture et l’art de cette communauté au Mali et à travers le monde. Elle vise également à promouvoir la résilience entre les Maliens qui ont été durement éprouvés par des attaques barbares de terrorisme au centre comme dans le nord de notre pays.

Le festival se tiendra du 15 au 17 février 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako, ce festival comporte un volet scientifique et un aspect festif. Le volet scientifique va s’articuler autour de quatre objectifs consistant à faire le point des productions intellectuelles sur la langue et la culture des communautés de culture songhaï ; faire connaître les enjeux et les défis liés à l’évolution de la langue songhay (écriture et diffusion) ; identifier et faire connaître les enjeux et les défis liés à sa numérisation (langue) ; identifier et faire connaître les plateformes numériques de cette langue.

Ces questions seront débattues dans un colloque réunissant essentiellement des universitaires de l’association et de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLASH). «Il s’agit d’examiner la dynamique intellectuelle, scientifique et technologique et de l’actualité de la langue songhay au Mali et au-delà des frontières nationales. Il y aura 21 communications, dont 5 venant du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, du Canada, des Etats-Unis et de la France. Les actes du colloque seront mis à disposition de la bibliothèque universitaire et dans les facultés concernées par ces questions», a précisé le président du comité scientifique, Pr. Mohamed Saliha Maïga.

Pour ce qui est du volet festif, il est prévu, entre autres, des soirées de prestation de troupes musicales traditionnelles et modernes songhay autour du takamba ; la démonstration des mets des territoires songhay dans toute leur diversité ; des expositions et des stands pour les artisans… «IR Ganda a une vision qui va au-delà de ce que les gens pensent. Avant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne créent une alliance (Alliance des Etats du Sahel/AES), IR Ganda était convaincue que, par la culture, ces trois peuples peuvent être ensemble pour faire la paix qui doit aussi venir par la culture…», a souligné Mme Cissé Aïchata Haïdara, la marraine de cette première édition du festival songhay. Cet événement sera coparrainé par le président du Conseil national du patronat au Mali CNPM), M. Mossadeck Bally.

Sory Diakité

