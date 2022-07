Rose Diakité, coach des couples a présenté son nouveau joyau bibliographique intitulé « Le doux plaisir des mots ». Un recueil de poèmes qui parle de l’amour dans toute sa splendeur et sa dimension.

Constitué de 105 poèmes repartis en 92 pages. Ce recueil chante les différentes formes de l’amour le charnel, marital, amical maternel, patriotique sans oublier l’amour que porte le monde. Couverture blanche dont 48 cœurs rouge forment une coupe. Les couleurs dominantes sont le rouge, le noir et le blanc.

Selon l’autrice Rose Diakité, l’amour est comme la météo avec des saisons et le dernier poème du livre est intitulé la saison de l’amour. Ce dernier peint les différentes couleurs que l’amour peut prendre au fil du temps. « L’amour c’est quelque chose qui évolue. Aujourd’hui, il est rose demain peut devenir gris, et le lendemain orange, l’amour c’est comme la météo. Ce livre le doux plaisir des mots est pour nous aider pendant les moments de doutes, de confusion, à trouver la piste, à trouver les mots juste pour mettre sur nos émotions nos sentiments nos réactions. Pour mettre des mots sur nos ressentis. C’est comme un pansement un baume, un parfum qu’on jette dans l’air pour purifier. Quand on parle des saisons de l’amour, c’est évident que nous savons que la routine a la vie dure. Une relation n’est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. L’amour n’a pas d’âge et que personne ne pense que l’amour c’est pour les jeunes. Tout le monde n’a pas la force de dire je t’aime combien d’entre nous entend des je t’aime sincères ? De nos jours, on utilise des mots pour se blesser alors je préfère qu’on utilise des mots pour s’aimer se câliner, se réconforter. Raison pour laquelle j’ai baptisé ce livre ‘’Le Doux plaisir’’ des mots et ce n’est pas uniquement pour les couples c’est pour tout le monde», indique l’autrice.

Chacun a besoin d’entendre des mots tendres, gentils doux. Une personne qui entend des mots gentils tous les jours se sent bien dans sa tête et dans sa peau. Les petits problèmes que nous avions la plupart du temps souvent c’est par manque d’amour, le stress rend malade. Apprenons à dire des mots et des sentiments positifs, apprenons à dire des mots qui apaisent que ce soit dans le mariage, en amitié quand votre cœur est toujours rose votre bouche ne peut que dire des mots parfumés. Poursuit-elle pour montrer le pouvoir des mots.

Sur une centaine de poèmes, quatre sont des poèmes de reconnaissance dédiés à des personnes qui selon elle, ont contribué à ce qu’elle est devenue. Des poèmes qui ont été écrits pendant la jeunesse alors qu’elle était au lycée.

Mme Niaré Fatoumata Keïta, promotrice des Éditions Figuira a partagé son analyse. « Ce livre aurait pu être intitulé la poésie de la sensualité. Un poème qui accompagne les jeunes couples pour les solidifier, pour entretenir la flamme des premières minutes. C’est un livre qui doit être au chevet de chaque jeune couple et tous les couples en particulier. L’amour dans toute sa dimension, sa forme. C’est un recueil qui mérite d’être lu », plaide-t-elle.

Rose Diakité est la femme aux multiples casquettes qui malgré son handicap est active, elle est la fille de Bani Kebé. L’autrice est également conseillère conjugale, une figure dans la vente des astuces pour briser la monotonie dans les couples. ’’Le Doux plaisir des mots’’ est désormais disponible dans les librairies dont les amoureux de la lecture en feront une bouchée contre une somme de 5000 F CFA.

Oumou Fofana

