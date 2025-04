Le Maroc, une destination incontournable : 14 790 vols dont 14 062 avec la compagnie Royal Air Maroc en 2024 Plus de 8000 monuments historiques, 9 patrimoines mondiaux de l’Unesco, plus de 30 médinas… au Maroc !

Le Royaume du Maroc ne cesse d’attirer les voyageurs d’année en année. Sa capacité annuelle aérienne en est la preuve. En 2024, il a été enregistré 14 790 vols dont 14 062 vols avec la compagnie nationale Royal Air Maroc pour la destination Maroc. Et 284 vols par semaine dont 270 vols sont effectués par la même compagnie. Avec ce nouveau concept de l’Office national marocain du tourisme concernant l’organisation de la Can-2025 au Maroc, il faudra s’attendre à une augmentation des vols à destination du Royaume. D’ores et déjà, les professionnels africains du secteur touristique envisagent de tisser des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues marocains. Objectif : promouvoir la destination marocaine à cette période de la grande fête du football africain. On sait que le tourisme est un secteur économique important pour le Maroc avec 7,3 % de contribution au PIB. Première destination en Afrique, le Maroc occupe aujourd’hui la 29e place sur le plan mondial. Il existe plus de 8000 monuments historiques, 9 patrimoines mondiaux de l’Unesco, plus de 30 médinas…

La révélation en a été faite, le jeudi 3 avril 2025, par la responsable commerciale du Bureau de l’Office national marocain du tourisme pour l’Afrique, Majida Chtioui. C’était en la faveur d’un workshop avec format speed networking, organisé à l’intention des professionnels africains du secteur touristique venus du Sénégal, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Burkina et du Mali avec leurs homologues marocains. Il s’inscrivait en droite ligne d’un voyage de familiarisation dans le but de leur faire découvrir la diversité du Maroc, Terre de Lumière où ils ont pu découvrir toutes les potentialités de Casablanca, Rabat et Tanger. A présent, il s’agira de booster le tourisme marocain lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Lors de sa présentation, Majida Chtioui a mis l’accent sur le choix du Royaume du Maroc comme une destination touristique incontournable aujourd’hui. Parce que “c’est une destination unique qui n’a pas de concurrent”. Cela, pour plusieurs raisons. “Le Maroc est le pays le plus stable et le plus sûr de la région Mena. C’est aussi l’un des taux de croissance les plus élevés de la région Mena ; la 5e puissance économique d’Afrique avec un PIB de 125 milliards de dollars US en 2024 et 1re destination africaine la plus connectée à l’Europe”, se réjouit Majida Chtioui. Et de préciser : “S’il y a une chose qui attire immédiatement l’attention lorsque vous arrivez au Maroc, c’est sans aucun doute sa lumière. Cette lumière possède un pouvoir d’inspiration et d’énergie et suscite l’envie d’y revenir et de découvrir les multiples richesses que cette terre a à offrir. Bien plus qu’un pays à visiter, c’est un pays à vivre à travers ses arts, sa culture vivante, son artisanat, sa modernité et bien plus encore. Il s’agit du Maroc, Terre de lumière”.

Comme chez soi

A travers cette présentation, il ressort que même si le Maroc est lié à ses traditions, il offre également tous les avantages de la modernité. “Comme vous pouvez le constater de la carte, le Maroc est le Hub pour l’Afrique et le pont vers le monde. En raison des vols directs depuis les principaux pays africains, européens, Mena, Etats-Unis et Canada, le Maroc est devenu très accessible à la plupart des voyageurs, principalement de l’Afrique et de l’Europe”, souligne notre interlocutrice.

Parlant de la capacité annuelle aérienne, elle ajoute que “14 790 vols ont été effectués en 2024 dont 14 062 vols par la compagnie nationale Royal Air Maroc. Et 284 vols sont effectués chaque semaine dont 270 vols avec la Royal Air Maroc. C’est pour vous dire que 95 % des vols sont effectués par la compagnie nationale Royal Air Maroc”.

L’hospitalité, le patrimoine culturel, la gastronomie, la nature et surtout les produits de niche sont les atouts du Royaume du Maroc pour développer sa destination.

“Effectivement, le Maroc a une longue tradition d’hospitalité. Cette tradition est au cœur de la culture marocaine. Quelle que soit la porte à laquelle vous frappez, vous serez accueilli avec une hospitalité chaleureuse et vous ne pourrez jamais quitter sans même avoir pris au moins un verre de thé marocain à la menthe. Cela signifie une chose qu’une fois arrivé au Maroc, vous vous sentirez chez vous”. Parole de la responsable commerciale du bureau de l’ONMT pour l’Afrique.

A propos de la nature, elle déclare que “le paysage marocain vous permettant d’explorer l’étonnante diversité du Maroc et surtout de fuir votre routine quotidienne. Le Maroc dispose des paysages à couper le souffle avec 9 parcs nationaux, des paysages diversifiés, des montagnes et déserts”. Avant de rappeler que la gastronomie marocaine est l’une des meilleures cuisines du monde.

“Cette gastronomie est célèbre pour ses saveurs audacieuses, ses ingrédients frais et son utilisation d’épices uniques”, précise-t-elle.

En ce qui concerne le patrimoine culturel, il suffit seulement de programmer un circuit des villes impériales du Royaume à savoir Fès, Meknès, Rabat, Marrakech.

Le Maroc dispose aujourd’hui plus de 8000 monuments historiques, 9 patrimoines mondiaux de l’Unesco, plus de 30 médinas, plus de 1200 ans d’histoires et plus de 5 dynasties. Et s’agissant des produits de niche, il faut noter que le Maroc a été élu meilleure destination de Golf par IGTO en 2010. Pour la petite histoire, il existe 54 parcours de golf au Maroc.

Pour Wellbeing, le Maroc, magnifiquement entouré par des littoraux, abrite une offre variée de bien-être et de cures comme thalassothérapie, massage, Span Hammam marocain traditionnel…

El Hadj A.B.HAIDARA depuis Maroc

Commentaires via Facebook :